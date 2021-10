Zagueiro do Flamengo é punido em dois jogos por cotovelada e perderá a final da Libertadores – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Mesmo estando distante da partida, o treinador Renato Gaúcho já tem uma dor de cabeça para a final da Libertadores. Já que o zagueiro Léo Pereira não poderá entrar em campo por conta de uma punição. O zagueiro do Flamengo foi punido em dois jogos por ter dado uma cotovelada em um adversário, no jogo de ida da semifinal, contra o Barcelona.

Além da suspensão, o atleta recebeu uma multa de 4 mil dólares (cerca de R$ 22 mil).

A FINAL

O zagueiro cumpriu a suspensão automática no jogo de volta, e a segundo jogo será cumprido diante do Palmeiras, no dia 27 de novembro.

A DECISÃO

A Comissão Disciplinar da Conmebol informou o clube da decisão nesta terça-feira e será publicada em breve, em seu site oficial.