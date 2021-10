Zagueiro do São Caetano pode ser negociado para grande clube paulista ou time europeu – Futebol Interior

São Caetano do Sul, SP, 19 (AFI) – Pertencente a empresa MP Sports, Intermediação e Participação que tem como diretores executivos, Rubens Gonçalves Netto, representante nos Estados Unidos e Europa e Carlos Moreno Pereira Pinoza, responsável por toda operação no Brasil, continua com sucesso no que tange no gerenciamento na carreiras de atletas. A bola da vez agora, fica por conta do jogador Cassiano Morelli Lemos Nascimento, mais conhecido por Cassiano que atua como zagueiro, pelo São Caetano e atua pelos dois setores do campo e muito bom no jogo aéreo.

EUROPA E CARREIRA

Atualmente, Cassiano vem encerrando a fase de transição junto ao departamento médico e de fisioterapia no São Caetano. Com o desenrolar, o atleta deverá acertar com uma uma grande equipe no cenário paulista ou até mesmo na Europa. O mais provável, segundo os responsáveis pelo atleta.

TRAJETÓRIA

Na carreira, Cassiano tem uma boa formação e com passagens pelas categorias de base do Santos, onde ficou entre os anos 2007 à 2009. Atuou pelo Jabaquara, Mirassol, Portuguesa Santista, Noroeste e Tanabi, este disputou a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2014. Voltou ao time da Vila Belmiro, um ano depois desta vez como profissional. Consta ainda na sua carreira as equipes do São José, de São José dos Campos e Mogi Mirim, respectivamente.