Zagueiro promessa é confirmado no Porto Velho – Futebol Interior

Porto Velho, RO, 01 (AFI) – Após fazer estreia durante Série D, o zagueiro Hyuri de apenas 17 anos, foi confirmado no elenco do Porto Velho, para a disputa da Copa Verde. O jogador tem contrato como amador no clube, e caso faça boa campanha na competição, ele poderá assinar seu primeiro contrato profissional.

O atleta esteve na equipe sub-20 do Porto Velho que chegou às semifinais do Campeonato Rondoniense da categoria. Logo após, o jovem foi incluído no elenco profissional para a reta final da Série D. Ele estreou contra o Brasiliense e foi titular contra o União Rondonópolis no último confronto da equipe na competição.

PRÓXIMO JOGO

Mesmo sem jogador, o Porto Velho vem se preparando para estreia na Copa Verde. O time irá enfrentar o Sinop no dia 13 de outubro, em Mato Grosso. O confronto será em jogo único e caso perca, estará fora da competição.