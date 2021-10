Zayla fica inconformada após término e tem ataque de fúria em ‘Nos Tempos do Imperador’

A tragédia envolvendo Pilar (Gabriela Medvedovski) fez Samuel (Michel Gomes) voltar atrás e lutar pelo amor que sentem um pelo outro. Disposto a reatar com a ex-noiva, o engenheiro terminará com Zayla (Heslaine Vieira), que se jogará aos pés da sua grande paixão implorando para que ele lhe dê uma nova chance.

No capítulo desta quinta (14) de Nos Tempos do Imperador, vendo que Samuel está mesmo decidido a voltar com a médica, a filha dos líderes da Pequena África terá um ataque de fúria e partirá para cima do engenheiro, aos tapas.