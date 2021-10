Zé Vaqueiro agita Praia do Forte no próximo sábado (16)

Considerado uma verdadeira sensação neste último ano pelos diversos hits lançados – entre eles “Letícia”, “Eu tenho medo” e “Meu Mel” – o cantor Zé Vaqueiro se apresenta no próximo sábado (16) em Praia do Forte. O projeto Som e Sunset promete reunir um público jovem e descolado que vem acompanhando a trajetória do artista, que é considerado um dos pioneiros do Piseiro.