Zé Vaqueiro desabafa após casamento sem a mãe: ‘Fiz as escolhas certas’

Zé Vaqueiro decidiu se pronunciar na noite da última terça-feira (26), sobre a polêmica de não ter convidado sua mãe para seu casamento com Ingra Soares. Através de um longo texto, o cantor desabafou sobre o momento vivido e deixou algumas indiretas no ar.

“Sonhei, lutei, acreditei e tive muita fé que Deus lá de cima esteve sempre me guardando e me livrando de tudo que for de ruim. Abdiquei de muitas coisas, fiz as escolhas certas e uma delas foi ter escolhido você para compartilhar minha vida, meus momentos e criar uma família ao seu lado”, iniciou.

Sem citar diretamente a mãe, Zé Vaqueiro lembrou que ninguém tem a vida perfeita.

“A gente deseja que seja tudo perfeito, mas conto de fadas só existe nos desenhos quando criança. Temos que viver a vida, passar pelas dificuldades, encarar os ciclos que a vida nos dá e sempre no final olhar para o lado e saber que aquela pessoa estará lá, com os olhos brilhando, te olhando e não te deixando só, na alegria e na tristeza, na saúde na doença, na riqueza e na pobreza. Já passamos por muita coisa até aqui e ainda passaremos por muito mais, mas até o último dia da minha vida te amarei com todas as minhas forças!”, escreveu.

“Ontem realizei mais um sonho e Deus me provou mais uma vez, como em muitas outras vezes, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto a sua misericórdia é gigantesca! A palavra que sempre vai resumir tudo na minha vida é: gratidão! Nunca vai ser suficiente agradecer a Deus por tudo, pois nenhuma folha cai de uma árvore se Ele não permitir! Foi tudo lindo!”, finalizou.

Confira a publicação: