Zélia Duncan se pronuncia sobre ação na Justiça movida por Neymar: ‘Algo doeu nele’

Ao Splah, do UOL, Zélica afirmou que “não há motivo para ir adiante”. “É engraçado saber que o Neymar fez isso. Acho muito desproporcional para um cara que tem tanto o que fazer, mas alguma coisa doeu nele. Estamos em tempos difíceis de internet. Vou me inteirar”, disse ela.

As críticas de Zélia foram publicadas no Twitter após uma partida da seleção brasileira. “Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. Ah, e pague seus impostos – criticou a cantora, que apagou a postagem em seguida.

Segundo o UOL, que teve acesso aos documentos do processo, a defesa de Neymar pede explicações à cantora e acredita que as afirmações podem ferir a honra dele, “possivelmente difamando-o”. Ainda no trâmite, os advogados ponderam que as aspas de Zélia Duncan ‘ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e delas podem ser inferidos potenciais reflexos penais’.