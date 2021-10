Zileide Silva rememora luta contra câncer durante pandemia: ‘Dá muito medo’

Zileide Silva relembrou sua luta contra o câncer de mama no Papo de Segunda, da GNT, no último dia 4. A jornalista da TV Globo relatou as dificuldades de se enfrentar a doença que descobriu durante a pandemia.

“Não vou negar, durante todo o processo, dá muito medo, muita raiva, [você se pergunta] ‘por que isso está acontecendo comigo’? Não é um tratamento fácil, a quimioterapia é extremamente complicada, te deixa para baixo, meio insegura. Dá um medo, dá um terror de como enfrentar isso, só que a gente tem uma corrente de amigos, família e médicos”, disse.

A apresentadora ainda revelou que conseguiu esperança nas recomendações médicas. “É bem isso o que acho muito importante, seguir a orientação dos médicos. Eles sabem o que estão fazendo. O início tem muito medo, raiva, o incômodo do tratamento e aí, bola para frente, vamos superar mais essa, vamos em frente!”