10 benefícios da spirulina para a saúde

A spirulina é uma microalga verde-azulada cientificamente classificada no gênero das cianobactérias e acredita-se ser uma das formas de vida mais antigas da Terra. Usado pela primeira vez pelos povos astecas como um impulsionador da resistência, a spirulina viu sua popularidade voltar à tona quando a NASA propôs que ela pudesse ser cultivada no espaço para uso dos astronautas.

Considerada um superalimento – uma fonte completa de nutrientes que inclui níveis de proteína comparáveis ​​ao dos ovos – esta alga microscópica era usada pelos astecas para tratar várias doenças. Lendas dizem que os mensageiros do reino também usavam a spirulina para sustentar suas corridas de maratona.

A pesquisa científica moderna apoia muitos dos benefícios do uso da spirulina como suplementação nutricional e continua a estudar seu potencial para tratar problemas de saúde.

A spirulina em cápsulas, que já contém as dosagens recomendadas, é comumente encontrada nas melhores lojas de suplementos vitamínicos e de produtos naturais. A microalga também é comercializada em pó, mas tem um sabor amargo, por isso as pessoas costumam consumi-la com iogurtes, sucos e vitaminas para melhorar seu sabor.

10 benefícios potenciais da spirulina

1. A espirulina é uma fonte potente de nutrientes.

Uma colher (de sopa) de spirulina, ou 7 gramas, contém:

Calorias: 20 kcal

Proteína: 4 gramas

Vitamina B1 (tiamina): 11% da RDA

Vitamina B2 (riboflavina): 15% da RDA

Vitamina B3 (niacina): 4% da RDA

Cobre: ​​21% da RDA

Ferro: 11% da RDA

A spirulina contém magnésio. Este mineral oferece suporte às funções diárias normais, como o uso dos músculos e os batimentos cardíacos, e é responsável por produzir proteínas e criar energia. Ela possui também quantidades consideráveis de potássio e manganês.

2. Contém poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

A spirulina é uma fonte fantástica de antioxidantes, que podem proteger contra os danos oxidativos que levam à inflamação crônica e contribui para o câncer e outras doenças. Seu principal componente ativo é chamado de ficocianina – um pigmento comum às cianobactérias que dá à spirulina sua cor única. A ficocianina tem efeitos impressionantes no combate os radicais livres.

3. Pode reduzir os níveis de LDL e triglicerídeos.

A spirulina impacta positivamente muitos fatores de risco das doenças cardíacas. Por exemplo, pode reduzir o colesterol total, colesterol LDL “ruim” e triglicerídeos, enquanto aumenta o colesterol HDL “bom”. Aguns estudos encontraram efeitos favoráveis no uso da spirulina, como melhora nos marcadores da diabetes tipo 2 e redução nos níveis de colesterol.

4. Suporte para o sistema imunológico.

A spirulina é rica em uma variedade de vitaminas e minerais essenciais para a manutenção de um sistema imunológico saudável, como as vitaminas E, C e B6. Pesquisas descobriram que a spirulina também aumenta a produção de glóbulos brancos e anticorpos que lutam contra vírus e bactérias.

5. Pode manter a saúde ocular e bucal.

A spirulina é concentrada com zeaxantina, mais um pigmento vegetal com poder de reduzir o risco de catarata e perda de visão relacionada à idade. Suas propriedades antibacterianas também ajudam a promover uma boa saúde bucal. Um estudo descobriu que o enxágue bucal aprimorado com spirulina reduziu a placa dentária e o risco de gengivite. Outro estudo mostrou que o composto reduz o risco de câncer oral, especialmente um tipo de lesão pré-cancerosa chamada fibrose submucosa.

6. Pode reduzir a pressão arterial.

A hipertensão é o principal fator de muitas doenças graves, incluindo ataques cardíacos, derrames e doenças renais crônicas. Uma dose mais alta de spirulina pode levar a níveis mais baixos de pressão arterial. Acredita-se que essa redução seja impulsionada por um aumento na produção de óxido nítrico, uma molécula sinalizadora que ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos.

7. Melhora os sintomas de rinite alérgica.

O efeito anti-inflamatório causado pelos antioxidantes da spirulina pode ajudar pessoas com alergias causadas por pólen, pelos de animais e poeira. Um estudo descobriu que sintomas como congestão, espirros e coceira foram reduzidos significativamente nos participantes, sugerindo que a spirulina pode ser uma boa alternativa aos medicamentos para alergia.

8. Pode ser eficaz contra a anemia.

A anemia é bastante comum em adultos mais velhos, levando a sentimentos prolongados de fraqueza e fadiga. Um estudo com pessoas idosas com histórico de anemia mostrou que os suplementos de spirulina aumentaram o conteúdo de hemoglobina e melhoraram a função imunológica.

9. Pode melhorar a força e resistência muscular.

Certos alimentos vegetais têm propriedades antioxidantes que podem ajudar atletas e indivíduos fisicamente ativos a minimizar esses danos. Entre eles está a spirulina, com estudos que apontam para uma melhora na força e resistência muscular, melhorando a resistência e aumentando significativamente o tempo que as pessoas levavam para ficarem cansadas.

10. Pode ajudar no controle do açúcar no sangue.

Algumas evidências sugerem que a spirulina pode beneficiar pessoas com diabetes tipo 2, reduzindo significativamente os níveis de açúcar no sangue em jejum. Em alguns casos, a spirulina superou até alguns medicamentos populares para diabetes.

Mas trata-se apenas de alguns estudos. Embora mais pesquisas sejam necessárias antes que qualquer afirmação forte sobre os benefícios da spirulina para a saúde possa ser feita, esse composto pode ser um dos poucos superalimentos dignos desse título.