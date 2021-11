10 carreiras promissoras no mercado digital em 2022

Entre 2020 e 2021, a pandemia de covid-19 impactou diretamente a economia global. Muita gente perdeu o emprego, mas a força da digitalização fez com que novos negócios surgissem para aproveitar oportunidades. Pegue como exemplo o setor de e-commerce, que bateu recorde de vendas, atingiu movimentação de R$ 53,4 bilhões e cresceu 31%. Tudo isso apenas no primeiro semestre de 2021. Os dados são do relatório Webshoppers, elaborado pela Ebit | Nielsen. Por trás destes feitos, estão milhares de trabalhadores que representam o futuro das carreiras do mercado digital.

Segundo José Paulo Pereira Silva, CEO do grupo Ideal Trends, consultoria de mercado digital, o empreendedorismo digital ganhará ainda mais força. Para ele, usabilidade, copywriting, tráfego e SEO – todas ligadas ao marketing digital – serão algumas das carreiras que vão ganhar destaque no próximo ano. Isso porque, para alcançar seus clientes, as lojas precisam de uma forma de atingi-los de forma relevante para que comprem seus produtos.

Indo para além do marketing digital, outras profissões também surgem, como o desenvolvedor e o analista de dados. Estas profissões são necessárias para qualquer empresa que quer se diferenciar no mercado, não só a partir da criação de suas próprias soluções digitais, como na interpretação dos números da empresa.

Abaixo, você confere detalhes sobre as dez carreiras promissoras no mercado digital:



Designer

Qualquer trabalho de marketing digital exige designers de capacidade. As plataformas online são extremamente visuais e precisam ser funcionais. A verdade é que um bom produto e um bom sistema de vendas pode ser comprometido sem um site esteticamente bonito e de fácil usabilidade.

Especialista em usabilidade

É responsável por estudar as métricas, analisar o heatmap (mapa de calor) das páginas e o comportamento dos usuários. Usando estes dados, ele pode propor melhorias através de estratégias que otimizem o tráfego e a experiência do usuário ao navegar por páginas de serviços e produtos.

Gestor de tráfego

Profissional extremamente valioso para a manutenção e o crescimento de um negócio digital, ele traça as diretrizes para o sucesso de vendas na internet. Entre suas funções estão desenvolver estratégias de atração para páginas de captura de Facebook, Instagram, blogs, sites, etc., analisar o tráfego on-line e pensar em ações para otimizar os investimentos.

Copywriter

O copywriter é o profissional que pensa desenvolve os textos que serão utilizados para promover um produto ou negócio. É ele que vai explorar os problemas que o cliente enfrenta e convencê-lo de que seu produto ou serviço é a melhor solução.

Coprodutor de lançamentos

É responsável pelas estratégias de lançamento de um produto digital. O coprodutor deve “amarrar” todas as pontas e acionar as demais áreas envolvidas no lançamento para que as estratégias sejam executadas da melhor maneira possível, de acordo com a proposta do produto ou serviço.

Especialista em SEO

Usando as ferramentas de Search Engine Optimization (SEO), este profissional ajuda empresas e marcas a conquistarem um posicionamento favorável nas plataformas de busca como o Google. Este trabalho é realizado por meio de otimização de conteúdo, como publicações em blogs, e também por informações estruturais dos sites.

Gestor de mídias sociais

Como as pessoas estão passando cada vez mais tempo on-line, as interações de conteúdo e a necessidade de novas ações aumentarão. O gestor de mídias sociais tem a responsabilidade de promover a marca (branding) e, ao mesmo tempo, gerar vendas pelos canais digitais.

Videomaker

A profissão de videomaker se tornará progressivamente indispensável em qualquer negócio. Isso porque o vídeo tem a capacidade de encantar e contar histórias de uma maneira mais pessoal. Além disso, tem uma didática que facilita a aprendizagem, característica essencial para transmitir a mensagem que sua empresa deseja.

Desenvolvedor

Este profissional tem emprego garantido, já que as empresas necessitam de soluções digitais para melhorar sua eficiência. Existe uma infinidade de aplicações que precisam do trabalho de um desenvolvedor para que o negócio se destaque no mundo digital. Provavelmente, essa é a carreira mais promissora no mercado digital.



Especialista em analytics

Tudo o que existe pode e deve ser metrificado. É possível ter parâmetros e métricas de todas as ações de marketing digital. Então, é fundamental para as empresas ter um profissional que reúna todas as informações de métricas e possa mensurar o negócio e passar para as equipes o que deve ser melhorado.