10 maneiras rápidas de corrigir o correio de voz que não funciona no iPhone 13

O correio de voz é um recurso útil no iPhone que permite receber mensagens de voz quando você não pode atender a chamada. Muitos usuários relataram problemas com o correio de voz e disseram que repentinamente parou de funcionar. Isso pode ser muito frustrante se você preferir usar esse recurso para receber as mensagens, mas de repente ele para de funcionar. Isso pode ser devido a vários motivos pelos quais você está enfrentando o problema. Esse é apenas um problema menor que pode ser facilmente corrigido com a ajuda das etapas de solução de problemas mencionadas neste artigo.

Corrigir correio de voz que não funciona no iPhone 13

Neste artigo, discutiremos como você pode consertar o correio de voz que não funciona no iPhone.

Certifique-se de que o correio de voz esteja ativado

Se o recurso de correio de voz não estiver habilitado ou configurado no seu iPhone, é mais provável que você enfrente o problema. Você deve primeiro verificar se o correio de voz está habilitado em seu iPhone ou não. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Telefone aplicativo no seu iPhone.

Aqui toque em correio de voz e então verifique se o recurso está habilitado ou não.

Tente forçar o fechamento do aplicativo de telefone

Você pode tentar forçar o fechamento do aplicativo de telefone e, em seguida, verificar se ainda recebe o erro ou não. Para forçar o fechamento do aplicativo, siga as etapas abaixo-

No iPhone X ou qualquer outra versão mais recente do iPhone, deslize da parte inferior da tela até ver os aplicativos na visualização de tarefas. Se você estiver usando o iPhone 8 ou qualquer outra versão anterior do iPhone, basta pressionar duas vezes o botão home para ver os aplicativos na visualização de tarefas.

Agora deslize para cima o Telefone cartão de aplicativo para forçar o fechamento.

Depois disso, tente usar o correio de voz novamente e verifique se está funcionando ou não.

Experimente ligar e desligar o modo avião

Você pode tentar desligar o modo avião e, em seguida, ligá-lo. Isso atualiza a rede celular, o que pode estar fazendo com que o correio de voz não funcione no iPhone. Para ligar e desligar o modo avião, siga as etapas fornecidas abaixo-

ff modo avião, siga as etapas fornecidas abaixo-

Deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela. Se você estiver usando o iPhone 8 ou anterior, deslize de baixo para cima na tela.

Agora toque no Avião ícone para ligá-lo. Isso irá destacar o Avião ícone indicando que o modo avião está ativado.

Aguarde alguns segundos e toque no ícone do avião novamente para desligá-lo.

Reinicie o seu telefone

Se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema mesmo depois de tentar todas as etapas acima, reinicie o iPhone. Reiniciar o iPhone provavelmente pode resolver o problema para você.

Desligue e ligue os dados celulares

Os Dados do Celular também podem interromper o funcionamento do correio de voz no iPhone. Se o correio de voz não estiver funcionando no iPhone, os dados do celular podem ser o motivo. Experimente desligar os dados da rede celular e ligá-los novamente para corrigir o problema.

Vá para o Centro de Controle no seu iPhone deslizando do lado superior direito do seu iPhone.

Agora toque no Dados de celular ícone se estiver destacado para desligá-lo.

Agora toque no ícone novamente após 30 segundos para ligá-lo.

Outra coisa que você pode fazer é instalar a atualização das configurações da operadora. Para instalar a atualização das configurações da operadora, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Vá para o Em geral seção e, em seguida, toque em Cerca de.

Aqui, verifique se há atualizações. Instale todas as atualizações, se forem encontradas.

Certifique-se de que o encaminhamento de chamadas está desativado

O encaminhamento de chamadas também pode causar um problema com o correio de voz no iPhone. Certifique-se de desligar o encaminhamento de chamadas e, em seguida, verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Vá para o Definições do seu iPhone e, em seguida, vá para o Telefone seção.

Aqui, toque em Encaminhamento de Chamadas e, em seguida, desligue o botão para Encaminhamento de chamadas.

Redefinir senha do correio de voz

Você pode tentar alterar a senha do correio de voz e verificar se o problema persiste. Para redefinir a senha do correio de voz, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições do seu telefone.

Aqui vá para o Telefone seção e, a seguir, clique em Altere a senha do correio de voz.

Agora digite a nova senha que deseja manter para o correio de voz.

Definir hora automática

Em seguida, deixe seu dispositivo definir automaticamente a hora dependendo da localização. Siga as etapas abaixo para definir o tempo automático

Abra o Definições aplicativo em seu telefone.

Toque em o general opção e, em seguida, selecione Data hora.

Agora ligue a chave para Definido automaticamente.

Redefinir Ajustes de Rede

Se nenhuma das correções acima ajudar a resolver o problema, você terá que redefinir as configurações de rede. Isso resolverá o problema se o correio de voz não estiver funcionando no iPhone. Para redefinir as configurações de rede, siga as etapas fornecidas abaixo-

Vá para o Definições aplicativo do seu iPhone.

No Definições, toque em Em geral e então em Redefinir.

Aqui, toque em Redefinir Ajustes de Rede.

Você será solicitado a inserir sua senha. Após inserir a senha, confirme a redefinição das configurações de rede.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras Finais

Depois de seguir as etapas acima, o correio de voz deve estar funcionando agora. Esses métodos o ajudarão a resolver o problema que você estava enfrentando com o correio de voz.