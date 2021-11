11/11: como funciona e o que comprar na data chinesa de promoções

No universo das compras e de promoções, em novembro só se fala de uma coisa: Black Friday. Mas você sabia que o dia 11 de novembro também é uma ótima data para aproveitar? O “Double 11” (Duplo Onze, em português) é uma data chinesa de promoções, criada em 2019, considerada o maior festival de compras do comércio eletrônico do mundo.

Ou seja, para quem está em busca de bons descontos no setor, ainda dá tempo de aproveitar. O AliExpress é o marketplace pioneiro da data, mas outros sites aproveitam para colocar preços mais atrativos e disponibilizar aos clientes cupons de desconto.

É o exemplo da Xiaomi, fabricante chinesa de eletrônicos. As promoções de diversos aparelhos, como o Xiaomi 11 Lite 5G, duram até a meia noite do dia 12/11. Outra gigante no comércio eletrônico asiático que participará da promoção é a Shopee. A loja de roupas Shein também está com descontos na data.

Para se ter uma ideia da força da data e como chegou de vez no Brasil, a AliExpress terá pelo menos seis aviões fretados à disposição da operação brasileira para fazer as entregas vindo direto da China.

Assim como na Black Friday, o consumidor precisa ficar atento para não cair em ciladas. Mesmo que você esteja acostumado a sites como AliExpress e Shopee, antes de adquirir uma mercadoria, é interessante que o usuário leia as avaliações de outros compradores referentes ao produto e também ao lojista. Os comerciantes com melhores avaliações tendem a ser mais seguros para as compras.

AliExpress: o marketplace prometeu produtos de diversos departamentos com até 80% de desconto, mas é possível ainda conseguir pagar menos com cupons de desconto. Existem opções com frete grátis e prazo de entrega de 15 dias para o Brasil.

Shoppe: A empresa de Singapura optou por usar da data como um “Esquenta Black Friday”. O marketplace está com cupons de frete grátis sem mínimo de compras e R$ 3 milhões em vouchers de desconto para diversos produtos do site. Em 26 de novembro, data oficial da Black Friday, o marketplace promete disponibilizar R$ 5 milhões em cupons de desconto e cupons de frete grátis.