Eleitores/internautas destacam vereador Lobão como o mais atuante em Porto Real do Colégio

Perguntei nos storys do meu Instagram @medeiros_al qual o vereador mais atuante em Porto Real do Colégio, sendo o nome mais citado o do edil Adriano de Almeida (Lobão) que saiu vencedor das urnas nas últimas eleições pelo REPUBLICANOS com um total de 571 votos válidos.

A maioria dos eleitores/internautas citaram em sua maioria, o equivalente a mais de 50% dos que responderam à pergunta, o nome de Lobão como o vereador mais atuante no município ribeirinho. O resultado não representa nenhum gráfico atual de densidade eleitoral, porém, mostra o quanto o vereador é articulado em suas redes sociais.

O segundo nome mais citado foi o de Ricardo de Oliveira Filho (Ricardo de Zé Alagoano – PP). Outros nomes também foram citados pelos eleitores/internautas, sendo, porém o de Lobão na oportunidade o mais lembrado.