13º salário: confira quem realmente vai receber e outros detalhes

Basta chegar o mês de novembro para aumentar a expectativa dos trabalhadores em relação ao recebimento do décimo-terceiro salário. Mas quando é a data exata de pagamento? Foi contratado recentemente e ainda não sabe se vai receber? Quem têm realmente direito? Pensando nisso, compilamos respostas para principais dúvidas sobre o assunto. Confira: Na prática, todas as pessoas contratadas com carteira assinada ou que exerceram, ao longo de 2021, alguma atividade nessa modalidade têm direito a receber a quantia. O valor é equivalente a um mês de salário extra, caso tenha trabalhado o ano inteiro na empresa. Para aqueles que não trabalharam os 12 meses o valor do 13º deve ser proporcional ao período trabalhado. Valores como o do auxílio-transporte, alimentação, creche e participação nos lucros não entram no cálculo. Se o trabalhador não optou por receber o adiantamento nas férias, as empresas devem pagar pelo menos metade do 13º salário entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro de 2021 – a data-limite. A outra metade deve ser paga, no máximo, até 20 de dezembro. Se o salário do trabalhador tiver sofrido algum reajuste após o pagamento da primeira parcela, ele deve receber a diferença junto com a segunda parcela. De acordo com a lei, empresa não precisa pagar as parcelas para todos os funcionários ao mesmo tempo.

O cálculo para o pagamento desse benefício deve considerar o salário e também as chamadas verbas de natureza salarial que o funcionário recebe com frequência ao longo do ano, como: horas extras, comissões, adicional noturno, de periculosidade e de insalubridade. Esse valor será acrescido proporcionalmente nas parcelas do 13º.

Caso o funcionário receba apenas o salário, o valor do 13º será igual ao salário de dezembro. Já se o colaborador trabalhou menos de 15 dias no mês em que entrou na empresa, este mês não conta para o cálculo do 13º.

Emprego temporário e Demissão por justa causa

Caso o trabalhador tenha tido a carteira de trabalho assinada durante o trabalho temporário, ele tem direito à receber o valor. O salário será proporcional ao número de meses trabalhados.

Em casos de demissão por justa causa, a lei desobriga a empresa de pagar o salário extra ao trabalhador.

O que fazer se a empresa não pagar o 13º salário? O pagamento do 13º salário é obrigatório a todos os trabalhadores. Esse direito está previsto na lei 4.090/1962 e o não pagamento é considerado uma infração. O colaborador que não receber o 13º pode denunciar a empresa na Justiça do Trabalho. Para isso basta acessar o site, clicar em “Justiça do Trabalho” e escolher a sua região para fazer a denúncia.