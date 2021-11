2022 já começou! Ex-técnico do Corinthians acerta com Flamengo… do Piauí – Futebol Interior

Teresina, PI, 24 (AFI) – A diretoria do Flamengo, do Piauí, anunciou a contratação do técnico Jorge Saran nesta quarta-feira. Ele terá a missão de organizar o planejamento para a disputa do Campeonato Piauiense.

“O novo treinador e a marca de uniformes que vestirá o rubro-negro piauiense, serão apresentados na primeira quinzena de dezembro em momento solene no Blue Tree Hotel, em Teresina. A nova marca dos uniformes do Esporte Clube Flamengo também é conhecida nacionalmente, e veste grandes clubes do futebol brasileiro”, prometeu o clube nordestino.

ESPECIALISTA!

O comandante é especialista em revelar jogadores. Ele revelou nomes como os laterais Eduardo Ratinho e Fagner, os meias Lulinha, Boquita e Willian e os atacantes Abuda e Dentinho, quando dirigiu a base do Corinthians, função que exerceu entre 2005 e 2007.

Responsável pela maior e melhor campanha do Goianésia, Jorge Saran fez parte de um fato marcante na história do futebol mundial. Foi justamente com o treinador que o atacante Wendell Lira ganhou o prêmio Puskas, em 2015, oferecido pela Fifa, como o gol mais bonito do ano. Ele superou, entre outros, o argentino Lionel Messi.

Além de dirigir o Arapongas-PR, o Operário de Várzea Grande-MT e o União Capoelense-RR, Saran tem bons trabalhos desenvolvidos na carreira na região do interior paulista, como no Mirassol, onde levou o time leolino para a Série A2. Dirigiu ainda o Olímpia, América, José Bonifácio, Catanduvense, Ferroviária, Noroeste, entre outros clubes.