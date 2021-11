2022 já começou! Time de Sergipe anuncia ex-jogador do Palmeiras como treinador – Futebol Interior

Aracaju, SE, 14 (AFI) – O Lagarto, equipe que se prepara para o Campeonato Sergipano de 2022, anunciou neste domingo que Betinho será o treinador da equipe. Betinho tem feito bons trabalhos e conquistado títulos em Sergipe.

Teoricamente a equipe terá dificuldades financeiras pois quem investia no clube era o jogador Diego Costa, que optou em encerrar sua parceria com o Lagarto, que esse ano foi vice-campeão estadual.

BETINHO TEM FEITO SUCESSO EM SERGIPE

Betinho foi um jogador que destacou-se nos anos 1980/90 tendo jogado em equipes como Juventus, Palmeiras, Cruzeiro-MG, Guarani, entre outros, além de ter atuado no Japão.

Para 2022, o Lagarto tem no calendário, além do Campeonato Sergipano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.