3 maneiras de corrigir o problema da barra de tarefas de vários monitores do Windows 11

Muitos usuários usam a configuração de vários monitores em seus PCs com o novo sistema operacional Windows 11 e têm enfrentado problemas com a orientação da barra de tarefas. Os usuários têm relatado que a barra de tarefas do Windows 11 não está funcionando corretamente no segundo monitor. No entanto, funciona bem no monitor principal.

Este é o problema que muitos usuários têm enfrentado. Até eu encontrei esse problema em algum momento depois de instalar o Windows 11 no meu PC. Devido a esse problema, a barra de tarefas é exibida em ambos os monitores. Ainda assim, os aplicativos fixados nele são exibidos apenas no monitor principal. Em alguns casos, nem a barra de tarefas é visível no segundo monitor.

Suponha que você esteja enfrentando o mesmo problema e a barra de tarefas do Windows 11 não esteja funcionando corretamente no segundo monitor. Nesse caso, este artigo o ajudará a resolver o problema que está enfrentando. Neste artigo, iremos discutir algumas das etapas de solução de problemas para corrigir a barra de tarefas do Windows 11 não funcionando corretamente no segundo monitor.

Certifique-se de ter ativado a barra de tarefas no monitor

O Windows 11 oferece a opção de ativar a barra de tarefas em um monitor ou em todos os monitores que você está usando. Freqüentemente, essa opção está desabilitada por padrão, por isso você pode não conseguir ver a barra de tarefas no segundo monitor. Certifique-se de ativar a barra de tarefas para ambos os monitores e, em seguida, verifique se a barra de tarefas funciona bem em ambos os monitores ou não. Para ativar a barra de tarefas para todos os monitores conectados ao seu PC, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC. Para fazer isso, você pode pressionar o Windows + I combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda do Definições aplicativo, clique no Personalização opção.

Agora no lado direito do Personalização opção, clique no Barra de tarefas.

Aqui, role para baixo para encontrar o Barra de Tarefas comportamentos opção. Expanda esta opção clicando na seta ao lado dela.

Marque a caixa de seleção para Mostrar barra de tarefas em todas as telas para habilitar a barra de tarefas em uma configuração de vários monitores.

Agora, clique na caixa suspensa ao lado de ‘ Ao usar vários monitores, mostrar meus aplicativos da barra de tarefas em ‘ e selecione All Taskbar.

Isso ativará a barra de tarefas em todos os monitores, e agora você deve ser capaz de ver a barra de tarefas e os aplicativos fixados nela no segundo monitor.

Reinicie o seu PC

Se você não conseguir ver a barra de tarefas no segundo monitor, mesmo depois de ativá-la, tente reiniciar o PC. Muitas vezes, as alterações feitas não são salvas até que você reinicie o PC. Portanto, você deve preferir reiniciar o seu PC e depois verificar se você enfrenta o mesmo problema ou não.

Erros aleatórios no sistema também podem causar esse problema. Reiniciar o PC provavelmente pode limpar esses bugs aleatórios, corrigindo assim a barra de tarefas do Windows 11 não funcionando corretamente no segundo monitor.

Esse problema é enfrentado principalmente por pessoas que usam uma versão mais antiga do Windows 11. Se você não atualizou seu PC com Windows 11, é provável que enfrente esse problema. Você deve tentar atualizar seu PC e depois verificar se você atende ao caso ou não.

No Menu Iniciar, procurar Definições e clique no resultado de pesquisa apropriado para abrir o Definições aplicativo.

Na barra lateral esquerda do Definições aplicativo, clique em Atualização do Windows.

Agora no lado direito, clique no Verifique se há atualizações botão para começar a verificar se há atualizações.

Baixe e instale todas as atualizações disponíveis. Após a instalação das atualizações, reinicie o PC para fazer as alterações.

Se você estiver na versão de visualização, é provável que enfrente o problema. Se o problema ainda não for corrigido após a atualização do Windows, o problema deve ser corrigido na versão posterior do Windows 11.

Conclusão

É assim que você pode consertar a barra de tarefas do Windows 11 que não está funcionando corretamente no segundo monitor. Seguindo as etapas acima, você resolverá o problema que pode enfrentar com a barra de tarefas do Windows 11. Esperamos que este artigo o ajude a resolver o problema que está enfrentando. Se isso o ajudou a resolver o problema, informe-nos na seção de comentários.