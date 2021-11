4 de Julho age rápido e anuncia nome do substituto do técnico Fernando Tonet – Futebol Interior

Teresina, PI, 25 (AFI) – Menos de 24h depois se ser surpreendido com o pedido de demissão de Fernando Tonet que está indo para um novo desafio no Sul do país, o 4 de Julho agiu rápido e já confirmou o nome do novo técnico para a temporada de 2022, na qual o Colorado terá o Campeonato Piauiense e Série D do Brasileiro pela frente. Trata-se de Rogério Corrêa.

“O PROFESSOR CHEGOU! Rogério Corrêa estava na Cabofriense-RJ, além de uma longa passagem na Portuguesa-RJ. O treinador chega motivado no Colorado, onde buscaremos os nossos objetivos na temporada. Bem-vindo!”, postou o clube nas redes sociais.

Rogério Corrêa começou a carreira de treinador recentemente. Depois de ser auxiliar técnico da Portuguesa-RJ entre 2018 e 2020, ele comandou o Artsul e o Cabofriense, nesta temporada. Como jogador, foi campeão carioca pelo Vasco em 2003.

Agora com o novo comandante, clube marcou para o dia 13 de dezembro, em Piripiri, o início dos treinos da pré-temporada.