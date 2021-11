4 de Julho anuncia mais dois reforços para 2022 – Futebol Interior

Piripiri, PI, 15 (AFI) – Pensando na temporada 2022, o 4 de Julho-PI está atento ao mercado do futebol para reforçar o elenco. O clube confirmou as contratações do goleiro Theo e do zagueiro Marcondi, que serão comandados pelo técnico Fernando Tonet.

Theo, de 33 anos, estava no Guarany-CE, onde jogou o Campeonato Brasileiro Série D, inclusive enfrentando o 4 de Julho. Ainda passou por Caucaia, Icasa, Uniclinic, Pacajus e Atlético, todos do Ceará.

Marcondi, de 29 anos, estava no Cariri-CE, mas tem experiência no Piauí, pois já defendeu o próprio 4 de Julho em 2017. Também passou por Picos, em 2020 e 2021, e no Tiradentes, ajudando o time a conquistar o acesso à elite estadual.

O clube já tinha confirmado a chegada do atacante Wallace, ex-Penarol-AM, e as renovações do goleiro Jailson e do volante Alemão.