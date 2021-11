5 DIY para limpar seu iPhone 11/12/13 Porta de carregamento em casa

Meu iPhone não estava carregando, e achei que ele precisa de uma limpeza de rotina. Claro, não sou o cara do Mr. Repair, mas queria encontrar maneiras de limpar a porta de carregamento do iPhone em casa sem danificar as partes internas. Vou compartilhar minha experiência e soluções para limpar a porta de carregamento quando ela não estiver carregando. Desligue o iPhone e o iPad antes de aplicar as soluções sugeridas.

Como posso saber se a porta do carregador do meu iPhone está danificada?

É uma pergunta que todos têm em mente, mas você tem medo de perguntar a ninguém. Quero deixar uma palavra de cautela aqui porque é importante e não quero que você acabe se arrependendo mais tarde. O extenso custo de reparo do iPhone é caro quando comparado às tarefas de limpeza de rotina.

Esse não deve ser o seu argumento para evitar entrar em contato com o Centro de Serviços da Apple.

Seu iPhone é um dispositivo de luxo e a Apple o trata dessa forma.

A gerência do centro de serviços cobrará uma quantia elevada por reparos extensos, mas quero que você peça uma segunda opinião. Os engenheiros não começarão a trabalhar no reparo até que tenham uma confirmação de sua parte.

Entre em contato com os engenheiros de reparo da Apple e descubra se a porta de iluminação está danificada e precisa ser substituída ou não. Eu tinha um iPhone que exigia limpeza de rotina devido aos detritos acumulados na porta.

Sim, estou falando sério sobre entrar em contato com os engenheiros de serviço autorizados da Apple.

NOTA Pesquise online sobre custos de reparo e limpeza de portas de iluminação.

Desligue o iPhone.

Maneiras de limpar a porta de carregamento do seu iPhone 12/13

Você não precisa quebrar o cofre do banco para limpar a porta de carregamento do iPhone. Todas as soluções que mencionei abaixo minimizam os danos ao dispositivo e são econômicas.

Limpe o cabo de iluminação

Não pule e comece a limpar a porta de iluminação do iPhone. Seu cabo de carregamento sofre forte desgaste com os anos de uso. A porta de iluminação no iPhone e no iPad é coberta por três lados, mas o cabo de carregamento está sempre aberto e não possui nenhum tipo de proteção. Um lado do meu cabo de carregamento não está funcionando. Então, limpei por um minuto e funcionou logo depois.

Pegue o cabo e coloque-o em um local seco. Pegue bolas de algodão secas no supermercado e pegue um pequeno pedaço delas. Agora enxágue o cabo de carregamento com a bola de algodão seca. Você tem que fazer isso por apenas um minuto. Não aplique força bruta sobre ele e enxágue suavemente.

A bola de algodão seca deve entrar em contato com os pinos de ouro e limpar a área ao redor. Não deixe que as partículas de poeira áspera escapem de sua vista e tente remover o que puder sem aplicar força excessiva.

Limpei o cabo de iluminação alguns minutos antes para descobrir sua eficácia e foi produtivo. As bolas de algodão não devem custar mais do que alguns centavos por pacote, então é uma solução nominal.

Limpe a porta de carregamento do iPhone 13 usando a lata de ar comprimido

Normalmente sugiro que alguém coloque os ventiladores de ar para funcionar e eles liberam ar de alta pressão que força a saída das partículas de poeira. Você pode usar um soprador de ar para limpar a porta de iluminação do iPhone se puder controlar a pressão na máquina.

Os leitores devem aprender como usar sopradores de ar de forma adequada, para que possam evitar danos aos componentes internos. A opção mais segura é uma lata de ar comprimido que não libera ar de alta pressão e faz o trabalho com um custo nominal.

Quero ensinar a você uma técnica que minimize qualquer dano potencial e nos dê resultados satisfatórios. As latas de ar comprimido contêm líquido. O líquido se converte no ar quando pulverizado, portanto, você deve ter cuidado aqui.

Levante a lata e mantenha-a na posição vertical para evitar que partículas de líquido saiam da lata de ar comprimido. Use a lata de ar comprimido no modo de explosão. Sopre o ar de um lado da porta de iluminação. Não coloque o tubo dentro da porta de iluminação e mantenha uma distância de 5 CM.

Você tem que deixar o outro lado para que as partículas de poeira saiam.

O modo burst forçará as partículas de poeira pegajosa a se moverem de sua posição e as forçará para fora. Você deve ter cuidado ao usar a lata de ar comprimido, pois ela contém líquido dentro do recipiente. Manuseie a lata na posição vertical, o que mantém o líquido na posição e minimiza as chances de vazamento.

Limpe a porta de carregamento do iPhone 12 usando um palito de dente de plástico (arriscado)

Estou pedindo que você compre um palito de dente de plástico e evite usar um de madeira para essa tarefa. As chances de encontrar palitos de madeira em uma loja próxima são maiores do que os de plástico. Você precisa caçar em lojas de conserto e gastar tempo procurando variantes de plástico.

Os palitos de plástico não têm construção rígida e possuem bordas frágeis, o que minimiza as possibilidades de danos. Você precisa explorar as lojas de conserto para encontrar uma picareta sobressalente, mas vale a pena. Deixe-me explicar como limpar a porta de iluminação com um palito de dente de plástico.

Dê uma olhada dentro da porta de iluminação e onde a região suspeita está localizada.

Observação: Use uma lanterna para uma inspeção aprofundada.

Tente remover os detritos com cuidado.

Não aplique força porque os pinos do conector da porta de iluminação são frágeis.

Leve até cinco minutos para limpar a porta usando um palito de dente de plástico.

Lembre-se de que você deve se concentrar em retirar grandes pedaços de detritos da porta e evitar limpar a bagunça pegajosa.

Pincel de maquiagem para limpar uma porta de carregamento do iPhone

A escova de dentes é um bem básico que temos em casa, e sempre há escovas velhas espalhadas pela área de lavagem.

Por outro lado, os pincéis de maquiagem são adequados para o trabalho por dois motivos.

As cerdas são suaves nos pincéis de maquiagem, pois são projetados para aplicar base no rosto. Os pincéis de maquiagem são projetados especificamente para facilitar o processo, de modo que não irritam o rosto.

Eu recomendo que você compre uma escova de maquiagem barata em vez de uma escova de dentes, porque eles podem causar pequenos danos aos conectores dentro da porta de iluminação. No entanto, se você manuseia todo o processo de limpeza com cuidado, não terá que lidar com danos.

Limpe o pincel usando o método recomendado. Deixe secar por cerca de uma hora. Use a escova para limpar os detritos dentro da porta de iluminação.

Não aplique força ao limpar a porta de carregamento do iPhone e não use escovas gastas. Uma escova nova custa barato em comparação com o reparo da porta de carregamento, portanto, não seja pão-duro aqui.

Resultado

Não hesite em procurar ajuda no Centro de Serviços da Apple nas proximidades e consertar a porta de carregamento do iPhone X / 11/12/13. Eu tinha um iPhone que estava com problemas para carregar o dispositivo e bastava uma limpeza regular para resolver o problema. Você não precisa gastar centenas de dólares para consertar o dispositivo iOS e limpá-lo você mesmo a um preço muito barato. Você deve tomar as precauções necessárias que sugeri acima para evitar danificar a porta de carregamento do iPhone.