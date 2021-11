5 maneiras de consertar o Disney Plus – Incapaz de fazer login

Disney Plus é uma das maiores plataformas de streaming que fez sua entrada no mercado de streaming em 2019. Esta plataforma OTT tem programas e filmes da web de algumas das maiores marcas, incluindo Pixar, Lucasfilm, Marvel, Disney e outras. Ao tentar transmitir conteúdo no Disney Plus, muitos usuários relataram que enfrentaram problemas para fazer login na plataforma. Tem havido casos frequentes de usuários relatando problemas de login no Disney Plus.

Os usuários declararam que o botão de login está acinzentado na plataforma, e eles não podem clicar nele e não podem fazer login em sua conta. Muitos usuários enfrentaram problemas de login do Disney Plus e, se você também estiver enfrentando isso, está no lugar certo.

O botão Disney + Login não funciona

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir problemas de login do Disney Plus que possa encontrar na plataforma.

Tente limpar o cache do aplicativo Disney +

A primeira coisa que você pode tentar é limpar o cache do aplicativo. Provavelmente, esse problema pode ser causado se você não limpar o cache do aplicativo por muito tempo. Os dados armazenados em cache podem ser corrompidos se não forem limpos por muito tempo. Você pode tentar limpar o cache do aplicativo e, em seguida, verificar se você enfrenta esse erro ou não.

Para limpar o cache do aplicativo em dispositivos Android, siga as etapas fornecidas abaixo-

Toque e segure o aplicativo Disney Plus e toque em informações do aplicativo.

Aqui você encontrará o Limpar cache opção. Se você não encontrar a opção de limpar cache, clique no armazenar opção na mesma tela. Aqui você verá duas opções- apagar os dados e Limpar cache.

Clique no Limpar cache opção e confirme-a. Isso limpará o cache do aplicativo.

Se você estiver usando um dispositivo iOS como iPhone ou iPad, não haverá opção para limpar o cache, então você terá que desinstalar o aplicativo.

Se estiver usando o navegador para transmitir conteúdo no Disney Plus, você pode tentar limpar o cache do navegador.

Abra seu navegador e clique no cardápio ícone (geralmente três elipses ou ícones de hambúrguer).

Clique aqui no história opção.

Aqui você verá uma opção chamada limpar os dados de navegação. Se a opção de limpar dados de navegação não estiver disponível, clique em opções avançadas / opções de histórico avançadas. Clique aqui em limpar os dados de navegação.

Agora, na janela limpa de dados de navegação, você verá duas opções- dados em cache e do site e imagens e arquivos em cache . Selecione as duas opções e clique em apagar os dados.

Isso limpará os dados de cache do seu navegador.

Depois de limpar o cache do aplicativo ou do navegador, os problemas de login do Disney Plus serão resolvidos.

Se você estiver usando um aplicativo desatualizado, também poderá enfrentar esse problema. Freqüentemente, aplicativos desatualizados podem causar falhas como o botão de login esmaecido, o que pode causar problemas de login. Esse problema também pode ser causado por bugs aleatórios que podem ser corrigidos com patches e correções de bugs lançados com a atualização.

Se você estiver enfrentando problemas de login no Disney Plus, tente atualizar seu aplicativo. Se você usar um navegador para transmitir o conteúdo nesta plataforma OTT, você pode tentar atualizar o navegador.

Depois de fazer isso, tente entrar no Disney Plus novamente e você não enfrentará o problema. No entanto, se você ainda enfrentar o mesmo problema, siga em frente para a próxima etapa.

Tente usar o modo de navegação anônima

Se você estiver usando um navegador para controlar a transmissão, tente alternar para o modo de navegação anônima e verifique se ainda enfrenta o problema ou não. Cada navegador vem com modo anônimo ou modo privado. Se você estiver neste modelo, seu histórico não será rastreado e registrado no navegador.

Se você está enfrentando esse problema especificamente com o navegador, pode tentar usar o modo privado ou o modo anônimo para transmitir o conteúdo no Disney Plus. Muitos usuários afirmaram que isso corrige o problema para eles.

Desative sua VPN

Muitas pessoas usam serviços VPN para contornar todas as restrições geográficas definidas por esta plataforma OTT. No entanto, às vezes, esses serviços VPN também podem ser a causa do problema que você está enfrentando.

O Disney Plus pode bloqueá-lo e impedi-lo de entrar na plataforma se você estiver usando um serviço VPN para entrar na plataforma.

Você pode tentar desativar o serviço VPN ou desconectar-se dele e, em seguida, verificar se ainda recebe o erro ou não. Isso provavelmente deve corrigir os problemas de login do Disney Plus que você encontrou.

Formulário de login A página de inscrição

Esta é provavelmente uma falha temporária e pode ser resolvida se você tentar fazer o login através da página de inscrição.

Abra seu navegador e vá para o Conta Disney Plus local na rede Internet.

Clique no inscrever-se botão no site oficial de Disney Plus.

Isso o levará para a página de inscrição do Disney Plus. Aqui você encontrará o botão de login usando o qual você pode entrar no Disney Plus.

Reinstale o aplicativo Disney Plus

Se alguma das soluções acima não resolver o problema para você, tente reinstalar o aplicativo. Desinstale o aplicativo Disney Plus e reinstale-o no dispositivo. Tente fazer o login novamente na plataforma e você poderá usá-la sem problemas.

Se você estiver usando um navegador para fazer login na plataforma, pode tentar mudar para um navegador diferente ou reinstalar o navegador atual que você está usando.

Palavras Finais

Se você enfrentar problemas de login do Disney Plus, tente seguir os métodos de solução de problemas mencionados neste artigo. Discutimos algumas correções para problemas de login no Disney Plus. Essas correções ajudarão a resolver os problemas que você está enfrentando.