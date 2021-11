5 maneiras de consertar o problema do gabinete do AirPods que não carrega

AirPods são fones de ouvido sem fio de nível básico da Apple. Além de reproduzir áudio, eles contêm um microfone, acelerômetros integrados e sensores ópticos capazes de detectar toques e muitos outros recursos valiosos.

No entanto, você não pode usar nenhum desses recursos se seus AirPods não estiverem carregados. Muitos usuários de AirPods procuram métodos para consertar um erro que enfrentam ao carregar seu estojo AirPods.

O que faz com que o caso do AirPod não carregue o erro?

Há vários motivos pelos quais o caso do AirPods não carrega o erro surge. Alguns dos motivos mais importantes são:

Conexões defeituosas. Carregador ou cabo com defeito. Sujeira na porta de carregamento. Firmware de AirPods desatualizado. Danos físicos à caixa.

Assim, aqui estamos com todos os métodos que você pode usar para consertar o erro de caso de AirPods que não carrega.

1. Use um carregador / cabo USB diferente

Antes de iniciar qualquer método técnico, certifique-se de que o carregador e o cabo USB estejam intactos. Você pode fazer isso facilmente usando um carregador diferente para carregar o estojo do AirPods.

Se você puder carregar o estojo do AirPods usando um carregador diferente, isso significa que o carregador está quebrado. Nesse caso, você precisa substituir o carregador. Além disso, não use um carregador barato de terceiros para carregar o estojo do AirPods.

2. Limpe a porta de carregamento da caixa

Observação: Não use água ou qualquer metal para limpar a porta de carregamento do estojo dos AirPods, pois isso pode causar um curto-circuito, deixando o estojo permanentemente danificado.

Use um objeto adequado para raspar qualquer sujeira acumulada na porta de carregamento de seu estojo AirPods. Em seguida, reconecte o carregador ao estojo do AirPods e verifique se ele está carregando. Caso contrário, prossiga com o método a seguir.

3. Reinicialize a capa do seu AirPods

Esta é uma das melhores soluções para consertar o caso do AirPod, não erro de carregamento. Siga as etapas listadas abaixo para redefinir sua caixa do AirPods com sucesso.

Passo 1- Localize um botão na capa do AirPods. Geralmente está localizado na parte de trás.

Passo 2- Pressione e segure este botão até que a luz de status pisque em laranja e, em seguida, em branco.

Agora, tente carregar seu estojo AirPods. Se ainda assim não carregar, vá para o método a seguir.

Se o firmware de seus AirPods não for atualizado, você poderá enfrentar o problema de não carregamento da capa do AirPods. Siga as etapas listadas abaixo para atualizar o firmware de seus AirPods.

Passo 1- Insira os AirPods na caixa e conecte-a a um carregador conectado corretamente a uma tomada elétrica funcional.

Passo 2- Certifique-se de que seu smartphone esteja emparelhado com a capa do AirPods e conectado à Internet.

Etapa 3- Qualquer nova atualização de firmware será automaticamente verificada e solicitada na tela do smartphone. Caso contrário, você pode procurar manualmente por atualizações de Configurações >> Geral >> Sobre >> AirPods.

Passo 4- Siga as instruções na tela para atualizar seus AirPods para o firmware mais recente.

Agora, o erro do caso do AirPods não carrega deve ser corrigido.

5. Consulte um especialista

Se nenhum dos métodos listados acima puder consertar o AirPods Case não carregando, então a única opção é consultar um especialista. Você pode acabar pagando alguma quantia para consertar o gabinete do AirPods ou, em um caso extremo, pode ter que substituir o gabinete do AirPods.

Conclusão

O erro do gabinete do AirPods que não funciona pode ser bastante frustrante. Se você estiver enfrentando esse erro, pode executar os métodos listados acima para corrigi-lo. As etapas envolvidas nesses métodos são fáceis de entender e gerenciar. Se nenhum dos métodos listados acima puder corrigir o erro de caixa do AirPods que não carrega, você deve consultar um especialista. Além disso, se você souber de alguma maneira melhor de melhorar o caso do AirPods não carregar, informe-nos na seção de comentários abaixo.