5 maneiras de converter vídeos para o formato MP4 em 2022 (melhores conversores MP4)

Hoje, os vídeos são um dos tipos de conteúdo mais populares e as pessoas os assistem diariamente. Recorremos a vídeos para educação, entretenimento, negócios, etc. É possível fazer o download de um vídeo do youtube ou outras plataformas para criar seu conteúdo exclusivo ou assisti-lo mais tarde. Muitas vezes, nem sempre há uma chance de baixe um video em um formato necessário. Nesse caso, você pode usar um conversor de vídeo online para obter os formatos de vídeo de que precisa.

Melhores conversores MP4: É um desafio encontrar uma ferramenta decente por um preço razoável que permita a você converter para qualquer formato. MP4 é um formato amplamente usado para compartilhar arquivos pela Internet, mantido por todos os programas e dispositivos. Muitas vezes, as pessoas precisam converter vídeos do YouTube para MP4, mas não conseguem encontrar um bom programa. Neste artigo, você encontrará uma solução para mudar o formato do seu vídeo para MP4 sem perder seu tamanho e qualidade.

Converta seus vídeos para MP4 | MP4 Converter 2022

Aqui, reunimos ótimas ferramentas para obter o formato de vídeo MP4. Não hesite em tentar converter e aproveitar o conteúdo de vídeo da Internet. Agora você pode transformar arquivos se eles não corresponderem às suas necessidades. Então, vamos ver qual conversor de vídeo online é o mais adequado para você.

1. Use Movavi para converter vídeos de Mov para MP4

Se você está procurando uma ferramenta para converter MOV em MP4 gratuitamente, Clique aqui e se beneficiar de um conversor de vídeo online profissional. É o conversor de desktop da Movavi para trocar grandes MOVs sem muito tempo e custo. As pessoas decidem converter seus arquivos MOV para MP4 porque esses vídeos ocuparão menos espaço de armazenamento e serão fáceis de usar em qualquer dispositivo.

Você pode se beneficiar do Movavi de duas maneiras e escolher a que é melhor para você. A primeira opção é baixar o aplicativo e executar as operações necessárias em seu dispositivo. Garante um processo de conversão rápido, mas não permite o download de vídeos online.

Outra maneira conveniente é alterar o formato do arquivo enviando-o de armazenamento em nuvem como Google Drive, OneDrive ou Dropbox. É uma ótima solução para quem tem capacidade de armazenamento limitada em seu dispositivo. No entanto, você não poderá converter tantos arquivos para MP4 quantos desejar porque existem certas restrições.

O Movavi permite que você não apenas altere o formato do arquivo, mas pode tirar proveito de muitas outras funções. Por exemplo, existe a possibilidade de disparar o vídeo, adicionar legendas e ajustar os recursos de áudio. Além disso, Movavi possui uma API poderosa para integrações personalizadas com seu aplicativo. Muitos confiam nesta ferramenta segura que fornece conversão de vídeo de qualidade.

Observação Recomendamos Movavi para todos os tipos de edição de vídeo e conversão de formato de vídeo porque possui muitos recursos em comparação com seus concorrentes. Também está disponível para download gratuito.

2. Use YMP4 para converter vídeos do YouTube para MP4

Esta ferramenta é uma excelente solução para converter seus vídeos favoritos do YouTube para MP4. É compatível com vários sistemas operacionais como Windows, macOS, Linux e não possui conversão em lote. Além disso, Ymp4 ajuda a baixar vídeos de mais de 500 sites e mídias sociais.

O que é especial sobre esta ferramenta é que nenhum upload de vídeo é necessário. Tudo que você precisa fazer é colar um link de vídeo. Vejamos um guia passo a passo sobre como usar este conversor de vídeo online. Em primeiro lugar, copie o endereço URL do vídeo encontrado no navegador ou aplicativo de mídia social. Em seguida, você encontrará uma linha de pesquisa no site Ymp4, cole um link e pressione o botão. E por último, você pode baixar o vídeo no formato MP4 ou Mp3, escolhendo de antemão sua qualidade.

As pessoas escolhem o Ymp4 devido à possibilidade de baixar gratuitamente filmes e playlists do YouTube. Outro recurso interessante que eles fornecem é um atalho nos favoritos do navegador. Agora sua experiência de upload de vídeo será rápida e eficiente. Você pode baixar vídeos do YouTube facilmente, sem nem mesmo copiar o URL, mas simplesmente usando a caixa de pesquisa.

Visite: ymp4.download/en46/

3. Use o travão de mão para converter vídeos para MP4

Você pode converter qualquer vídeo para o formato MP4 com Travão de mão, um transcodificador de vídeo de código aberto. Basta baixar o software no seu dispositivo gratuitamente e fazer o upload do vídeo. É uma ferramenta simples, rápida e fácil que funciona em qualquer plataforma, tem muitos recursos avançados, usa bibliotecas licenciadas e muitos formatos de saída.

O Handbrake suporta a maioria das fontes de entrada comuns e arquivos de DVD sem proteção contra cópia. O que é mais impressionante é o número de formatos de saída, incluindo contêineres de arquivo, vídeo e codificadores de áudio e muito mais.

Com o Handbrake, você pode editar arquivos MP4 e adicionar aos seus títulos de vídeo, fazer capítulos, legendas. Além disso, é possível aplicar vários filtros de vídeo como desentrelaçamento, redução de ruído, tons de cinza, dimensionamento e corte. Suporta VFR e CFR e permite codificação de vídeo de qualidade constante ou taxa de bits média. E, finalmente, você pode aproveitar as vantagens das visualizações estáticas e de vídeo ao vivo.

4. Use o VLC Media Player para converter vídeos para MP4

o VLC media player reproduz diferentes arquivos de mídia e pode converter vídeos em vários formatos, incluindo MP4. É simples de usar e permite que as pessoas mudem os formatos de vídeo para usá-los em qualquer dispositivo. O VLC suporta uma variedade de formatos de vídeo, basta dar uma olhada em alguns deles: Flv, MOV, Mkv, MP4, Mp3, PCM, etc.

Os princípios de trabalho são bastante diretos e tudo o que você precisa fazer é iniciar o VLC, ir ao menu Mídia e escolher Converter. Você pode selecionar vários vídeos para converter para o formato MP4 no seu dispositivo. Especifique o formato de vídeo para a conversão escolhendo MP4 na lista de formatos. Você pode ajustar o vídeo para o seu dispositivo e definir sua resolução, taxa de quadros, qualidade de áudio e muito mais. Além disso, os usuários podem editar vídeos durante a conversão e aplicar filtros diferentes, girá-los e adicionar uma marca d’água ou logotipo.

Você pode converter um vídeo para diferentes formatos ao mesmo tempo. A duração do processo depende da duração do vídeo, da qualidade e do número de formatos a serem convertidos. Se tiver que esperar muito tempo, aproveite uma opção que permite assistir a um vídeo convertido enquanto a ferramenta processa outros.

5. Use Flvto para converter vídeos do YouTube para MP4

FLVTO é uma ferramenta rápida para baixar vídeos e áudio e converter vídeos do YouTube para MP4. Este conversor gratuito funciona em qualquer plataforma como Linux, macOS ou Windows. Levará alguns minutos para converter um vídeo. Você terá que colar o link do vídeo e pressionar o botão para iniciar o processo. Além disso, se você adicionar um bookmarklet ao seu navegador, será muito mais fácil e rápido alterar os formatos de vídeo.

Mas suas possibilidades não são limitadas pela conversão de vídeos do YouTube, pois FLVTO oferece suporte a muitos outros sites. Ele tinha muitos prós e era usado como um programa multiplataforma e multilíngue. No entanto, há um recurso negativo que limita seus recursos, pois não funciona sem uma conexão com a Internet. O site FLVTO é repleto de anúncios, e você verá alguns anúncios ao usar o conversor, pois é gratuito.

Visite: flvto.bid/en1

GUIAS RELACIONADOS:

Conclusão

Agora você sabe como obter arquivos MP4 de qualquer formato de vídeo. Essas ferramentas o ajudarão a se beneficiar do conteúdo de vídeo online e a converter arquivos para a forma desejada. Agora é possível ouvir música, assistir filmes e baixar qualquer vídeo de qualquer plataforma e usá-los em seu dispositivo.