5 séries para aprender e melhorar seu inglês 

Aprender outro idioma não é uma tarefa fácil, mas pode ser bem divertida. Além de serem ótimas para passar o tempo, séries como The Office e Game of Thrones podem ser grandes aliadas na hora de estudar e reforçar o aprendizado dos cursos de inglês.

Especialistas da Open English, escola de inglês online que conta com professores americanos 24 horas por dia, listaram 5 grandes sucessos que ajudam a dar um up no aprendizado.

Antes de começar a maratonar, vale ficar atento a alguns pontos. A ordem de dificuldade é assistir os episódios com áudio original e legendas em português, depois avançar para as legendas em inglês e, por fim, se livrar completamente delas.

E lembrem-se: é sempre possível pausar o episódio e voltar atrás se algo ficar confuso, afinal, a repetição é um excelente exercício. A lista abaixo contém séries famosas, acessíveis via streaming e gostosas de assistir. Veja com qual faz mais sentido você começar.

The Office



A série tem 9 temporadas, com episódios de aproximadamente 20 minutos e acompanha a rotina dos funcionários da Dunder Mifflin, uma empresa que vende papéis. Gravada em estilo documentário, The Office é a escolha perfeita para dar boas risadas e sentir muita vergonha alheia do personagem principal, o chefe sem noção Michael Scott.

Apesar de acompanhar o dia a dia dos personagens e suas vidas, a série se passa em um ambiente corporativo, portanto, quem trabalha em escritórios vai se ver em muitas cenas. Além disso, oferece contato com um vocabulário simples e informal.

O Gambito da Rainha

Uma das séries mais assistidas na história da Netflix, com apenas uma temporada, O Gambito da Rainha acompanha a vida de Beth Harmon, uma jovem que descobre ainda criança o seu talento para o xadrez. A trama mostra os altos e baixos que Beth enfrenta, enquanto disputa campeonatos com os maiores enxadristas do mundo, e tem reviravoltas surpreendentes.

A história se passa na década de 60 e, por isso, o vocabulário é mais antigo. Além disso, por ter o xadrez como seu fio condutor, a série ensina diversos termos específicos do jogo, perfeito para ampliar o vocabulário do espectador.

The Crown

Quem se interessa por fatos históricos e por bastidores da realeza britânica vai adorar The Crown. A série retrata a vida da rainha Elizabeth II desde a sua infância, e tem como foco os principais desafios enfrentados por ela ao se tornar rainha da Inglaterra. Podemos até dar um spoiler, na quarta temporada entra em cena a princesa Diana. A série ainda está em produção e por enquanto está na quinta temporada, com episódios de aproximadamente 1 hora cada.

O vocabulário de The Crown é um prato cheio para os estudantes de inglês. Além do sotaque britânico, há um contato direto com o sotaque da realeza, que é diferente do tradicional. Por se passar em diferentes épocas e abordar encontros políticos, a série traz um vocabulário mais formal – incluindo as saudações oficiais.

Modern Family

Ao longo de 11 temporadas, Modern Family acompanha os Pritchett e as vidas de cada um dos três núcleos da família. A série tem um vocabulário bastante informal e facilmente aplicável a várias situações do dia a dia. Outro ponto interessante é a personagem Gloria, interpretada por Sofia Vergara, uma colombiana que vive há muitos anos nos Estados Unidos e ainda tem dificuldades de pronunciar bem o inglês, gerando muita confusão. Para os estudantes do idioma, vale a pena assistir os principais erros de Gloria e tentar fugir deles.

Game Of Thrones

Inspirada nos livros de George R. R. Martin, a trama traz uma história complexa de fantasia medieval, com 8 temporadas de episódios de aproximadamente 1 hora. Na disputa pelo trono de ferro, famílias são destruídas e inúmeras reviravoltas acontecem, o que tornou a série a mais aclamada da cultura pop atual.

Assistir Game of Thrones sem as legendas em português é um ótimo desafio para estudantes mais avançados. Isso porque, além de acontecer em um período medieval, com um vocabulário antigo, a série também apresenta idiomas fictícios, criados especialmente para a história.

Cada série tem sua particularidade, seja no vocabulário, na ambientação ou no sotaque. Ter diversos pontos de vista sobre o idioma ajuda no aprendizado e traz maior segurança em diferentes situações de diálogos da vida real.

