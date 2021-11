50 tons de Anitta: Juliette conta detalhes de ‘quarto do sexo’ da cantora

Juliette participou do “Lady Night” na noite da última segunda-feira (29) e abriu o jogo sobre o “quarto do sexo” que Anitta possui em casa. Durante conversa com Tatá Werneck, a campeã do “BBB 21” disse que no cômodo “tem tudo”.

“Tinha uma gaveta lá, quando ela (minha mãe) ia pegar, eu falava: ‘Essa gaveta não’. Tem tudo, de todos os tipos, de todos os tamanhos, cores”, explicou a cantora ao se referir aos vibradores.

“Ela me deu um novo, um presente, é meu. O dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu. A gente separa pelo menos isso”, completou a amiga de Anitta.

Veja o vídeo: