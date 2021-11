6 maneiras de consertar a Microsoft Store que não abre no Windows 11

A Microsoft Store permite que você baixe e instale aplicativos em seu PC com Windows. A Microsoft Store foi introduzida no Windows 10 e a Microsoft renovou completamente sua aparência e funcionalidade com o Windows 11. Embora a funcionalidade da Microsoft Store tenha sido aprimorada, muitos usuários relataram que enfrentaram problemas com a Microsoft Store. Os usuários relataram que a Microsoft Store não está abrindo no Windows 11.

O problema da Microsoft Store não abrir no Windows 11 pode ser causado por vários motivos, como conexão instável com a Internet, janelas desatualizadas, dados corrompidos em cache, data e hora incorretas e vários outros. Se você tem enfrentado problemas com a Microsoft Store e não consegue abri-la, este artigo o ajudará a resolver o problema.

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a falha da Microsoft Store no Windows 11.

Verifique sua conexão com a internet

Em primeiro lugar, deve tentar verificar a sua ligação à Internet. Se você estiver em uma conexão lenta com a Internet ou se a Internet não estiver funcionando, você poderá enfrentar problemas com a Microsoft Store. Você deve tentar resolver o problema com sua internet e, em seguida, verificar se ainda enfrenta o mesmo problema ou não.

Tente conectar-se a uma conexão diferente se a rede atual não estiver funcionando e, em seguida, verifique se ainda enfrenta o problema. Se a Internet estiver funcionando bem e a Microsoft Store não estiver abrindo no Windows 11, tente seguir as outras etapas mencionadas neste artigo.

Se a data e a hora no seu PC não estiverem definidas corretamente, você também pode enfrentar o mesmo problema. Você deve tentar definir a data e a hora para corrigir o problema. Para definir a data e a hora, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Vá para o Horário e idioma na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Data hora .

Aqui, habilite a chave para Defina a hora automaticamente e também habilitar a alternância para o Defina o fuso horário automaticamente .

Depois de fazer isso, reinicie o PC e tente executar a Microsoft Store novamente. Agora você não deve mais enfrentar o problema de a Microsoft Store não abrir no Windows 11.

Executar varredura SFC e varredura DISM

Você pode tentar executar a verificação SFC ou DISM para corrigir o problema com a Microsoft Store. A varredura SFC e a varredura DISM analisam o seu PC em busca de erros devido a arquivos corrompidos e os corrige.

Siga as etapas abaixo para executar a varredura SFC

Execute o Prompt de comando como administrador. Para fazer isso, pesquise por CMD. Clique com o botão direito no Prompt de comando no resultado da pesquisa e, em seguida, clique em Executar como administrador. No Prompt de comando , digite o comando sfc / scannow e acertar Digitar para executá-lo.

Isso fará a varredura de seu PC em busca de todos os erros. Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC. Isso deve corrigir todos os problemas com a Microsoft Store.

Você também pode tentar executar a verificação do DISM se a verificação do SFC não o ajudar. Para executar a varredura DISM, siga as etapas fornecidas abaixo-

Execute o Prompt de comando como administrador. Já discutimos como você pode fazer isso nas etapas acima.

Agora execute o comando DISM / Online / Cleanup-Image / ScanHealth no Prompt de comando para executar a varredura DISM.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Depois de fazer isso, tente executar o Microsoft Store novamente, e você deve ser capaz de executá-lo sem problemas agora.

É provável que você enfrente esse erro se sua versão do Windows 11 estiver desatualizada. Você deve tentar atualizar seu Windows e, em seguida, verificar se ainda enfrenta o problema com a Microsoft Store ou não. Para atualizar seu Windows para a compilação mais recente, siga as etapas fornecidas abaixo-

Vá para o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições aplicativo, clique no atualização do Windows na barra lateral esquerda.

Agora clique em Verifique atualizações no lado direito para verificar todas as atualizações disponíveis.

Baixe e instale todas as atualizações. Depois de instalar as atualizações, reinicie o seu PC e você não deverá mais enfrentar o mesmo problema.

Reparar Microsoft Store

Outra coisa que você pode tentar fazer é reparar a Microsoft Store. Reparar a Microsoft Store corrige qualquer problema com o aplicativo e você poderá resolver o problema com ele. Para reparar a Microsoft Store, siga as etapas fornecidas abaixo-

Vá para o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Clique no Apps guia na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique no Aplicativos e recursos.

Você verá uma lista de aplicativos abertos. Aqui, procure por Microsoft Store.

Clique nas três elipses ao lado do Microsoft Store e clique em Opções avançadas .

Debaixo de Redefinir seção, clique no Reparar botão. Você verá uma barra de status informando o status do reparo.

Uma vez feito isso, tente reabrir a Microsoft Store e o problema deve ser corrigido.

Redefinindo a Microsoft Store

Se alguma das etapas acima não o ajudar, a última opção para você será redefinir a Microsoft Store. A redefinição da Microsoft Store limpará os dados armazenados em cache e restaurará as configurações para o padrão de fábrica. Para redefinir o Microsoft Store, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu PC, e aqui vá para o Apps seção da barra lateral esquerda.

Aqui, no lado direito, clique no Aplicativos e recursos .

Na lista de aplicativos, pesquise por Microsoft Store .

Clique nas três reticências ao lado da Microsoft Store e, em seguida, clique em Opções avançadas .

Agora clique no Redefinir para redefinir a Microsoft Store e limpar o cache.

Depois de redefinir a Microsoft Store, reinicie-a e você não deverá mais enfrentar o problema.

GUIAS RELACIONADOS:

Palavras Finais

É assim que você pode corrigir o problema de a Microsoft Store não abrir no Windows 11. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá corrigir todos os problemas relacionados à Microsoft Store. Esperamos que este artigo ajude a corrigir o problema que você estava enfrentando na Microsoft Store e, se tiver ajudado, informe-nos na seção de comentários.