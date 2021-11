6 maneiras de mostrar a porcentagem da bateria no iPhone 13, iPhone 13 Mini, Pro

O iPhone 13 é a última oferta da Apple e tem um entalhe menor em comparação com as edições anteriores. Infelizmente, está faltando o recurso básico para visualizar a porcentagem da bateria no dispositivo iOS 15 devido à presença de entalhe. No entanto, os desenvolvedores oficiais poderiam ter adicionado uma opção separada para adicionar a porcentagem da bateria dentro do ícone, mas eles decidiram evitá-lo. Mostraremos como visualizar a porcentagem da bateria em dispositivos iOS 15 e iPhone 13.

Exibir porcentagem de bateria no iPhone 13 e 13 Pro

Você pode verificar o Porcentagem da bateria no seu iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ou 13 Pro Max de várias maneiras mencionadas neste artigo

1. Centro de controle iOS 15

O centro de controle exibe a porcentagem da bateria, e essa é a alternativa dos desenvolvedores da Apple apresentados na última edição do iOS.

Desperte o iPhone13. Deslize para baixo a partir do canto superior direito. Você pode ver o ícone da bateria junto com a porcentagem da bateria no lado superior direito da central de controle.

Esta é uma alternativa oficial implementada pelos desenvolvedores da Apple no iOS 15. Claro, existem outras maneiras de fazer isso, mas esta é a maneira mais fácil de visualizar a porcentagem da bateria no iPhone 13.

2. iOS 15 Widgets

Visualizar a porcentagem da bateria no painel de controle não parece nada natural, e era isso que eu também tinha em mente. Os widgets mudaram o jogo no iOS 13, e essa tradição continuou na edição do iOS 15. Vamos colocar o widget da bateria no iPhone 13 e colocá-lo na tela inicial.

Pressione e segure a tela inicial e toque no ícone + localizado no canto superior direito.

Deslize para baixo e toque em “Baterias“.

Você tem três tipos de widgets de bateria.

Eu escolhi o primeiro, e você pode fazer o mesmo tocando em “Adicionar widget“.

Coloque o widget de bateria em qualquer lugar que você quiser e ele mostrará a porcentagem na tela inicial.

Tenho apenas uma coisa a dizer sobre o widget de bateria e é “adorei”. Eu não acho que você encontrará uma alternativa melhor do que um widget iOS porque ele permanecerá na tela inicial e você poderá visualizá-lo a qualquer momento.

3. Ver a porcentagem da bateria durante o carregamento

Seu iPhone 13 funciona com software iOS e exibirá a carga da bateria após conectar o cabo de carregamento. Os carregadores sem fio fazem a mesma coisa, desde que haja uma fonte de alimentação. Então como você faz isso?

Pegue o iPhone. Pegue o cabo de iluminação ou banco de energia. Conecte-o ao iPhone. A porcentagem da bateria está na tela.

Se você está planejando carregar o dispositivo e evitar o iPhone morto, esta é outra maneira de descobrir a porcentagem da bateria no dispositivo iOS.

4. Desperte o iPhone 13 para ver a porcentagem da bateria

Agora, você está carregando o iPhone 13 e não deseja remover e reinserir o cabo de carregamento de volta no dispositivo para descobrir a porcentagem da bateria. Deixe-me mostrar como visualizar a porcentagem da bateria no iPhone enquanto ele está sendo carregado.

Pegue o iPhone. Toque duas vezes para ativar a tela.

Pressione o botão lateral ou o botão Repousar / Despertar, caso o toque duplo não funcione.

A porcentagem da bateria do iPhone está abaixo do relógio digital.

Você pode dar uma olhada no instantâneo e ele diz “74% carregado” e vai ficar lá por apenas alguns momentos. Sim, a porcentagem da bateria no relógio digital desaparece em alguns minutos.

4. Ei, Siri

Siri é um recurso de comando de voz artificial proprietário no software iOS. A Apple desenvolveu o software de comando de voz para substituir o sistema manual do iOS em um futuro distante. Resumindo, ele é capaz de fazer qualquer coisa com que o software iOS esteja equipado.

Trigger Siri Pergunte à Siri: “Ei, Siri, qual é a porcentagem da bateria?” Deixe o Siri lhe dizer quanto tempo de bateria ainda resta no tanque.

A porcentagem da bateria é exibida na parte inferior da tela.

Eu testei e o Siri faz um bom trabalho exibindo a porcentagem na parte inferior e fala em voz alta.

Como adicionar porcentagem de bateria no iPhone

O iPhone 13 não tem a opção de adicionar porcentagem da bateria no painel superior. Você pode obter a opção de adicionar a% da bateria no painel superior em um futuro próximo por meio da Atualização de Software. Permita-me mostrar como você pode adicionar% de bateria no iOS 15.

Abra o “ Definições ” aplicativo.

” aplicativo. Achar “Bateria”E toque nele.

Toque em “Porcentagem da bateria”Para habilitá-lo.

Um número como 86% deve aparecer ao lado do ícone da bateria.

Não há dúvida de que os desenvolvedores da Apple podem adicionar recursos de porcentagem da bateria, mas eles optaram por não adicioná-los por motivos válidos. No entanto, gostaria de mostrar a você que os iPhones notch-less têm a opção na edição iOS 15.

Como faço para que meu iPhone exiba a porcentagem da bateria?

A Apple lançou o iPhone X em 2017 e o dispositivo veio com um entalhe, que continuou na última edição. Hoje em dia, você não encontrará um dispositivo Android de ponta no mercado, em nenhum segmento e orçamento. Mas, o iPhone não tem escolha aqui e vive com o entalhe devido ao sensor de ID de rosto ocupar muito espaço na parte superior da tela.

Sim, é o entalhe que está impedindo os desenvolvedores de software da Apple de ajustar a porcentagem da bateria. Muitas informações importantes são mostradas no painel superior, e os desenvolvedores não tinham a porcentagem da bateria na lista de prioridades.

Em vez disso, eles adicionaram um widget de bateria atraente, que deve resolver o problema temporariamente. Não vejo os desenvolvedores de software da Apple encontrando uma maneira de encaixar a% da bateria no painel superior tão cedo.

Em suma, temos que esperar até setembro de 2023, quando a Apple lança o iPhone 15 com um design sem cortes. Sim, a Apple tem que encontrar uma maneira de se livrar do entalhe de cima porque diminuir o tamanho não resolverá nada.

Conclusão

É uma pílula difícil de engolir, mas não há como adicionar a porcentagem da bateria no ícone da bateria localizado no painel superior. Talvez seja uma compensação pela qual você está pagando usando um dispositivo do segmento premium, mas não é desculpa, na minha opinião. Informe qual solução você optou por visualizar a porcentagem da bateria no iPhone 13.