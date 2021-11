7 dos melhores motores de busca privados de 2021 (vale a pena tentar)

Navegar em algo na web é seguro? Bem, é seguro, mas não é anônimo. O que quer que estejamos pesquisando nesses motores de busca como Google, Yahoo !, Bing, etc, tudo fica registrado em seu banco de dados. Empresas como o Google usam essas informações para tornar seu mecanismo de pesquisa um lugar melhor e, o mais importante, informativo. No entanto, muitas pessoas não gostam de ficar de olho neles. Portanto, para se proteger desse olho, temos alguns dos melhores Mecanismos de pesquisa privados gratuitos que o ajudarão a navegar anonimamente e com segurança também.

O mundo moderno em que vivemos é totalmente dependente da Internet. É difícil imaginar coisas sem a Internet. Porém, para usar ou navegar na Internet, é necessário um bom navegador ou o que também é conhecido como mecanismo de busca. Este navegador / motor de pesquisa escava na Internet para trazer os resultados relacionados com a sua pesquisa.

Um dos navegadores da web mais conhecidos e usados ​​é o Google. Ele está disponível em smartphones, PCs, etc. Mas, o Google mantém o controle de todas as suas atividades online e compromete a sua privacidade. No entanto, existem muitos outros mecanismos de pesquisa privados que você pode usar para proteger sua privacidade. Listamos alguns dos melhores mecanismos de busca privados abaixo. Então, vamos dar uma olhada neles e saber o que eles têm a oferecer a seus usuários!

Melhores mecanismos de pesquisa privados para navegação anônima

Vamos dar uma olhada nesses Mecanismos de Busca Privados que definitivamente irão ajudá-lo!

# 1 DuckDuckGo:

Este é o melhor site para proteger sua privacidade. Nenhum dos seus dados vazou deste mecanismo de pesquisa. Em vez disso, esse mecanismo de pesquisa nem mesmo coleta suas informações pessoais. As pessoas recomendam usar este navegador enquanto navegam na deep net ou darknet. A razão por trás dessa recomendação é a mesma. Ele também pode ser usado como uma extensão no Google Chrome. Um pop-up aparecerá se você abrir este mecanismo de pesquisa no Google Chrome para adicioná-lo como uma extensão.

# 2 WolframAlpha:

WolframAlpha é outro motor de busca útil que protege sua privacidade. A página inicial deste motor de busca é muito interativa. O algoritmo usado neste mecanismo de pesquisa é muito diferente de outros mecanismos de pesquisa. Aqui, os resultados não são exibidos diretamente. Em vez disso, você mesmo precisa calcular seu resultado! Você deve tentar.

# 3 Página inicial:

Este mecanismo de busca não apenas protege seus dados de vazamento, mas também ajuda a fazer seu próprio endereço IP. Com outros navegadores, você pode precisar de um aplicativo proxy VPN para mascarar seu endereço IP para acessar algum site restrito, mas aqui, é um recurso embutido. Você também pode adicionar este mecanismo de pesquisa ao navegador Chrome e usá-lo como mecanismo de pesquisa padrão.

Nº 4 Desconecte a pesquisa:

Este motor de busca é muito semelhante à maioria dos motores de busca como Google, Yahoo, mas, a diferença entre eles e o Disconnect Search é que o Disconnect Search não grava o seu histórico ou o seu endereço IP, o que elimina a possibilidade de vazamento de seus dados pessoais . Como um recurso adicional, Disconnect Search também permite que você escolha sua localização manualmente antes de começar a navegar na Internet usando esse mecanismo de pesquisa.

# 5 Lukol:

Lukol é outro motor de busca anônimo útil que pode ser usado como seu motor de busca privado. Este mecanismo de busca usa o Google para encontrar os resultados, mas mascara seu endereço IP para que você não possa ser rastreado. Ao utilizar este motor de busca, o seu anonimato é garantido.

# 6 Oscobo:

Pessoas de todo o mundo usam este mecanismo de busca para manter a privacidade. Além disso, não permite que hackers hackem e usem quaisquer de seus dados pessoais, o que o torna imune a todos os spammers. Você também pode adicionar o Chrome como uma extensão do Oscobo e usá-los simultaneamente.

# 7 MetaGer:

Assim como todos os mecanismos de pesquisa listados acima, até mesmo este mecanismo de pesquisa garante sua proteção contra qualquer vazamento de dados. Isso ocorre porque o mecanismo de pesquisa MetaGer não rastreia suas atividades e nem deixa suas pegadas. Além disso, ele não grava suas palavras-chave, o que impede que os anunciantes o bombardeiem com anúncios específicos. Você pode adicioná-lo como uma extensão do navegador Chrome e usá-lo como seu mecanismo de pesquisa padrão.

Conclusão:

Estes foram alguns dos melhores motores de busca privados para 2021 que você pode usar para proteger sua privacidade e evitar que seus dados vazem. Você pode experimentá-los e saber qual é o mais adequado para você! Se o seu mecanismo de pesquisa privado favorito não estiver listado acima, informe-nos sobre ele na seção de comentários abaixo.