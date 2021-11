8ª parcela do auxílio emergencial com valor de até R$375

Os depósitos da 7ª parcela do auxílio emergencial chegaram ao fim no último domingo, 31 de outubro. Assim, ainda há toda uma expectativa de liberação da 8ª parcela do benefício. Mas isso será mesmo feito?

Para aqueles que ainda questionam se haverá o pagamento da 8ª parcela do auxílio emergencial 2021 pela CAIXA, a notícia não é muito satisfatória. Acontece que de acordo com informações do Ministro da Cidadania, João Roma, o fim do auxílio emergencial está confirmado para acontecer.

Segundo o ministro Roma, o último pagamento do benefício será contemplado com a 7ª parcela, cujos depósitos seguiram até o último domingo (31). A etapa de liberação de saques seguirá ao longo deste mês de novembro aos trabalhadores já inscritos.

Agora, tudo se concentrará na liberação de um novo programa. O ministro declarou ainda que para o mês de novembro será iniciada a execução do Auxílio Brasil, o programa social que substituirá o Bolsa Família.

Criado em 2020, o auxílio emergencial na CAIXA chegou a alcançar mais de 68 milhões de pessoas no seu primeiro momento de pagamentos, logo quando a pandemia da Covid-19 começou. Nas últimas parcelas pagas pelo governo, foram em torno de 30 milhões de pessoas.

Vale lembrar que em 2020, o programa teve cinco parcelas de R$ 600 e quatro parcelas de R$ 300. Já em 2021, o auxílio contou com sete parcelas de valores que variavam entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375 de acordo com a composição familiar.

Lançamento do substituto do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil está previsto para ser iniciado neste mês de novembro. No entanto, ainda segue indefinido os recursos que serão utilizados para custear o novo programa. Todavia, já há informações sobre os pagamentos de novembro. Veja mais a seguir.

De acordo com o Ministério da Cidadania, no mês de novembro os beneficiários receberão uma quantia reajustada em 20% sobre o valor médio pago atualmente pelo Bolsa Família, passando de R$ 189 para R$ 226.

Isso porque, o Governo Federal ainda está trabalhando para que a Medida Provisória 1.061, que determinará o valor do Auxílio Brasil, seja aprovada. Desta forma, no mês que vem o programa ainda não concederá o valor de R$ 400.

“Em novembro, os valores dos benefícios pagos atualmente pelo PBF serão reajustados. Também será concedido, a partir de dezembro, um complemento para assegurar a cada família um benefício de pelo menos R$ 400 até o fim de 2022. O objetivo é ampliar a renda das famílias em situação de vulnerabilidade diante do cenário de crise social em decorrência da pandemia”, explicou o Ministério da Cidadania, João Roma.

Neste mês de novembro, a equipe da Cidadania realizará os pagamentos com um calendário que segue o mesmo modelo do Bolsa Família. Ou seja, a distribuição ocorrerá conforme o último digito do NIS (Número de Identificação Social). Confira:

NIS com final 1: Recebe dia 17 de novembro;

NIS com final 2: Recebe dia 18 de novembro;

NIS com final 3: Recebe dia 19 de novembro;

NIS com final 4: Recebe dia 22 de novembro;

NIS com final 5: Recebe dia 23 de novembro;

NIS com final 6: Recebe dia 24 de novembro;

NIS com final 7: Recebe dia 25 de novembro;

NIS com final 8: Recebe dia 26 de novembro;

NIS com final 9: Recebe dia 29 de novembro;

NIS com final 0: Recebe dia 30 de novembro.