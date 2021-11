8ª parcela do auxílio emergencial de até R$375 ganha força

O Auxílio Emergencial do Governo Federal chegou oficialmente ao fim no final do último mês de outubro. Só que mesmo diante deste fato, muita gente dentro do próprio Palácio do Planalto ainda acredita que vai poder prorrogar o benefício por mais algum tempo. Eles ainda não desistiram da ideia.

O que se sabe é que o plano do Presidente Jair Bolsonaro é focar todos os seus esforços apenas no Auxílio Brasil. Então o Palácio do Planalto passaria a pagar apenas o programa que vai substituir o Bolsa Família. E os pagamentos deste novo benefício devem começar já neste mês de outubro.

Acontece, no entanto, que neste primeiro mês de liberação, os valores ainda não estarão turbinados. O Presidente Jair Bolsonaro tinha prometido que pagaria R$ 400 no mínimo por pessoa. Mas neste primeiro repasse, todos irão receber apenas uma média que vai variar por volta dos R$ 217. Isso vai acontecer porque a PEC dos Precatórios ainda não foi aprovada por completo no Congresso Nacional.

É justamente essa demora na aprovação desse documento que está fazendo uma determinada ala do Governo Federal acreditar que vai ser possível prorrogar o Auxílio Emergencial. O argumento deles é que milhões de pessoas estão esperando para entrar nesses projetos e não há um prazo para isso acontecer.



Prorrogar o Auxílio poderia, aliás, ser uma saída mais fácil para o próprio Governo Federal. É que aliados garantem que seria possível fazer isso através de uma Medida Provisória. E isso possibilitaria que os pagamentos começassem sem a necessidade de uma aprovação do Congresso Nacional.

Usuários reclamam de indefinição

Quem estava no Auxílio Emergencial e não estava no Bolsa Família está reclamando da falta de definição. Afinal, o que vai acontecer com essas pessoas a partir de agora? Quantas delas poderão entrar no novo benefício?

O Governo ainda não deu detalhes sobre essa questão. O que se sabe neste momento é que esses cidadãos ainda não possuem nenhuma garantia de que entrarão no Auxílio Brasil ou em qualquer outro programa.

25 milhões sem auxílios

Também se sabe que com o fim do Auxílio Emergencial e a chegada do novo Bolsa Família, milhões de brasileiros passarão a não receber mais ajuda do Governo Federal. E isso é algo que os próprios membros do Palácio do Planalto estão assumindo.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que cerca de 25 milhões de pessoas que estavam recebendo alguma ajuda do Governo Federal ficarão sem nada a partir deste mês de novembro. É o que se sabe até aqui.

Novo Bolsa Família aumenta em dezembro

A expectativa do Governo Federal é começar os pagamentos do Auxílio Brasil já nesta quarta-feira (17). No entanto, um aumento no número de usuários do programa só deve acontecer mesmo a partir da segunda rodada de liberações.

Só que mesmo que esse aumento no número de usuários aconteça, ele ainda não vai ser suficiente para abarcar todo mundo. Estima-se que mesmo assim, milhões de usuários do Auxílio Emergencial acabem ficando de fora do novo benefício.