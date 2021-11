9 maneiras rápidas de consertar hotspots móveis que não funcionam no Windows 11

Muitas pessoas usam um hotspot móvel para se conectar à rede. Os pontos de acesso móveis podem estar sujeitos a vários tipos de erros. Você pode enfrentar um problema com o ponto de acesso móvel e, muitas vezes, ele pode não funcionar corretamente. Se você tem enfrentado problemas com o ponto de acesso móvel e ele não está funcionando corretamente, este artigo o ajudará a corrigir seus problemas.

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir o hotspot móvel que não funciona no Windows 11.

Execute o solucionador de problemas do adaptador de rede

Se o ponto de acesso móvel não estiver funcionando no Windows 11 e você estiver enfrentando problemas para usá-lo, tente executar o solucionador de problemas do adaptador de rede-

Abra o Definições aplicativo em seu PC pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Clique no Resolução de problemas opção no lado direito do Sistema aba.

Na próxima janela, clique em Outros solucionadores de problemas. Clique no Corre botão próximo ao Adaptador de rede.

Agora, siga as instruções na tela para executar o solucionador de problemas do adaptador de rede.

Depois de fazer isso, o problema do hotspot móvel não funciona no Windows 11 deve ser corrigido.

Desativar Bluetooth

Outra coisa que você pode tentar fazer é desativar o Bluetooth. O Bluetooth pode muitas vezes atrapalhar o ponto de acesso móvel e você pode enfrentar problemas com ele. Por favor, desligue a opção Bluetooth do centro de ação ou desligue-o em Configurações. Para desligar o Bluetooth nas configurações, siga as etapas abaixo –

aperte o Windows + I para abrir o Definições.

Agora na barra lateral esquerda do Definições, Clique no Bluetooth e dispositivos.

No lado direito, desative o botão para Bluetooth. Isso desligará o Bluetooth.

Inicie o serviço Mobile Hotspot

O Mobile Hotspot Service pode ser outro motivo pelo qual você pode enfrentar o problema. Experimente iniciar o serviço de ponto de acesso móvel e veja se você ainda enfrenta o problema ou não. Para iniciar o serviço de ponto de acesso móvel, siga as etapas fornecidas abaixo-

No Menu Iniciar, procure o Serviços aplicativo e abri-lo.

No Serviços janela do aplicativo, pesquise o Serviço de ponto de acesso do Windows Mobile.

Clique duas vezes no Serviço Windows Mobile Hotspot para abrir suas propriedades.

Clique no Começar botão nas propriedades para iniciar o serviço.

Uma vez feito isso, clique em Aplicar e então clique em OK para salvar as alterações.

Desligue o modo avião

Se o modo avião estiver ativado e você estiver tentando usar o hotspot móvel, também poderá enfrentar problemas com ele. Portanto, você deve tentar desligar o modo avião se o hotspot móvel não estiver funcionando no Windows 11. Para desligar o modo avião, siga as etapas abaixo-

Abra o Centro de Ação na barra de tarefas.

Aqui você verá o Modo avião ícone. Se este ícone estiver destacado em azul, isso significa que o modo Avião está ativado.

Clique no Modo avião ícone para desligá-lo. Se o ícone não estiver mais destacado, isso significa que o modo avião está desligado.

Desligue o Firewall do Windows

O Firewall do Windows também pode causar problemas com o ponto de acesso móvel no Windows 11. Tente desligar o Firewall do Windows para resolver o problema com a rede. Para desligar o Firewall do Windows, siga as etapas fornecidas abaixo-

No Menu Iniciar , procurar Firewall do Windows Defender e abri-lo.

Na barra lateral esquerda, clique em Ative ou desative o Firewall do Windows Defender.

Selecione Desative o Firewall do Windows Defender opção para o Configurações de rede privada ou configurações de rede pública.

Depois de fazer isso, clique em OK.

Alterar as configurações do adaptador de rede

Outra etapa de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir o problema com o hotspot móvel é alterar a configuração do adaptador de rede.

Vá para o Definições aplicativo em seu PC e, em seguida, clique em Rede e Internet guia na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Configurações de rede avançadas.

Debaixo de Configurações Relacionadas na próxima janela, clique em Mais opções de adaptador de rede.

Selecione sua rede na próxima janela que se abrir. Clique com o botão direito nele e depois clique em Propriedades.

Vá para o Compartilhamento guia na janela de propriedades.

Aqui, desmarque a caixa de seleção que diz Permitir que outros usuários da rede se conectem por meio da conexão deste computador com a Internet opção.

Agora clique em OK e reinicie o PC para salvar as alterações.

Faça alterações com o registro

Você também pode ajustar a entrada do Registro para corrigir o hotspot móvel que não funciona no Windows 11. Para fazer alterações na entrada do Registro, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar Editor de registro e abri-lo.

No Editor de registro, dirija-se ao seguinte endereço- Computer HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services WlanSvc Parameters HostedNetworkSettings



No painel direito, selecione o HostedNetworkSettings chave tendo o tipo de arquivo como REG_BINARY. aperte o Excluir para excluir o arquivo do Editor do Registro.

Isso provavelmente deve corrigir o problema com o ponto de acesso móvel no Windows 11. No entanto, se você ainda enfrentar o mesmo problema, deverá passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Se o driver Wi-Fi do seu PC estiver desatualizado, você também pode enfrentar o mesmo problema. Você deve tentar atualizar o driver de Wi-Fi em seu PC e, em seguida, verificar se ainda encontra erros / problemas com o ponto de acesso móvel. Para atualizar o driver Wi-Fi, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Gerenciador de Dispositivos no seu PC. Para fazer isso, pesquise por Gerenciador de Dispositivos no Menu Iniciar e abri-lo.

No Gerenciador de Dispositivos, Expandir o Adaptadores de rede seção clicando duas vezes sobre ela.

Selecione seu adaptador de rede na lista de adaptadores. Clique com o botão direito do mouse no adaptador de rede e clique em Atualizar driver.

Na próxima janela que se abrir, clique em Pesquisar motoristas automaticamente para começar a procurar os drivers disponíveis.

Depois que o driver for atualizado, reinicie o PC e você não deverá mais enfrentar o problema.

Reinicialize sua rede

Seu último recurso será redefinir sua rede. Se alguma das etapas acima não ajudou a corrigir o problema, você pode redefinir sua rede. Observe que, ao redefinir sua rede, todas as redes Wi-Fi às quais você se conectou serão removidas do seu PC e você terá que se conectar a elas novamente.

Para redefinir sua rede, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC. Você pode abrir o Definições aplicativo pressionando o Windows + I combinação de teclas.

Na barra lateral esquerda, clique no Rede e Internet aba.

Agora no lado direito, clique no Configurações de rede avançadas.

Agora clique no Reiniciar rede opção sob o Mais configurações.

Na próxima tela, clique em Reiniciar agora botão direito ao lado do Reinicialização da rede para redefinir sua rede.

Essas são todas as etapas de solução de problemas que você pode seguir para corrigir o hotspot móvel que não funciona no Windows 11. Problemas com o hotspot móvel podem ser compartilhados no Windows 11, especialmente quando o sistema operacional está em sua fase inicial de lançamento público. Se você está enfrentando problemas com o ponto de acesso móvel no Windows 11, pode seguir as etapas fornecidas neste artigo para corrigir o problema.