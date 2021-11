A Dama participa da gravação do DVD da banda Eva; confira

A rainha do pagode baiano, a vocalista da banda a Dama, Alanna Sarah gravou um feat com Felipe Pezzoni no single “Bola que Bola”, em Fernando de Noronha. Além da pagodeira participaram do projeto Menva, Nathanzinho, Dj Ralk e Nego Noronha.

“É muito importante representar nosso pagodão em um projeto tão especial como o do Eva, estamos chegando em lugares que não era possível, estamos levando a nossa música para os lugares do mundo”, comemorou Alanna sobre sua participação no projeto. A cantora também acrescentou em suas redes sociais o sentimento superar expectativas negativas colocadas na sua profissão. “‘Você não vai para lugar nenhum cantando pagode’ realmente, só fui em Noronha e voltei” escreveu a pagodeira.