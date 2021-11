“A decepção é muito grande” – Futebol Interior

Londrina, PR, 22 (AFI) – Após punir a equipe do Brusque com a perda de três pontos devido aos casos de racismo contra o meia Celsinho, na partida entre o time catarinense e o Londrina, no dia 28 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro Série B, o STJD acabou voltando atrás e devolvendo os pontos a equipe, cobrando apenas multa e perda do mando de campo.

Na ocasião, Celsinho foi xingado por Júlio Antônio Petermann, presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, que estava na arquibancada e que usou a seguinte expressão: “vai cortar esse cabelo, essa cachopa de abelha”.

LAMENTOU

Celsinho se decepcionou com a decisão do STJD.

“A decepção é muito grande, porque em dias como esse, a gente espera mais respaldo e ajuda para combatermos esse crime. Essa decisão foi uma demonstração de que infelizmente as pessoas ainda não pensam dessa maneira. Ao invés de evoluirmos, acabamos retrocedendo”, afirmou.

No entanto, disse que a luta continua.

“Infelizmente, acabamos retrocedendo e o STJD deu um tiro no pé. Independente do que aconteça em julgamentos, nossa luta é outra. Irá continuar e nós não nos calaremos.”, concluiu.

EM CAMPO

Ainda vivo na luta contra o rebaixamento, o Londrina volta a campo no próximo domingo, às 16h, no estádio do Café, diante do Vasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Em 17º lugar, com 41 pontos, o Tubarão precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para escapar da queda.