‘A Fazenda 13’: Gui Araújo é o novo fazendeiro do reality

O influenciador garantiu mais uma semana no reality ao vencer a prova do fazendeiro contra Dayane Mello e Sthefane Matos, nesta quarta-feira (10).

Na prova, os peões precisavam preencher um painel com caixas. Eles tinham que chegar ao outro lado da área de prova e passando por um canal com água com o auxílio de um bote e posicionar uma caixa por vez em uma esteira, que funcionava através de uma amnivela.