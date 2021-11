‘A Fazenda 13’: Gui Araújo prevê vitória: ‘Vou ganhar essa p**ra’

Gui Araújo está convencido de que vai vencer ‘A Fazenda 13’. Em conversa com Sthefane Matos, o ex-‘De Férias’ da MTV afirmou que vai estar presente na final do reality show rural.

Aqui fora, no entanto, a realidade é bem diferente do que pensa o também cantor de pagode. Ele tem sido criticado por frases polêmicas. A última, por exemplo, fez ele decair até no número de seguidores no Instagram. Na ocasião ele falou sobre os remédios controlados de Valentina Francavilla. Assista ao vídeo abaixo: