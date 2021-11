A Fazenda: enquetes apontam eliminação de Valentina Francavilla nesta quinta (18)

Valentina Francavilla pode estar com as horas contadas para sair de “A Fazenda 13”. De acordo comos resultados das pesquisas da web e levantamentos em redes sociais feita pelo “Votalhada”, a peoa será eliminada com cerca de 14% dos votos.

A ex-assistente de palco do Ratinho, disputa a preferência do público com Aline Mineiro e Solange Gomes. A nova eliminada do reality rural será anunciada na noite desta quinta-feira (18) pela apresentadora Adrine Galisteu.

Confira o levantamento de dados que apontam a saída de Valentina: