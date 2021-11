‘A Fazenda13 ‘ Aline detona Dayane Mello: ‘Essa menina é podre’

Aline Mineiro detonou Dayane Mello em ‘A Fazenda 13’. Em conversa com Sthe Mattos, a ex-panicat repudiou a atitude da modelo em rasgar a jaqueta de Rico Melquíades.

“Ela pegou uma faca e rasgou a blusa dele inteira. É uma blusa de frio que ele gosta. Saiu todas as espumas. Ele não tinha visto. Tadinho, amiga. Amiga, ele pegou a jaquetinha dele e falou assim: ‘Foi tão cara, eu gosto tanto dela’. Isso é coisa de gente de coração ruim. Eu tô com uma raiva dela. Podre! Menina podre! Que raiva, Teté!”, detonou a ex-affair.

A ex-panicat prometeu causar uma treta caso sobreviva a roça desta quinta-feira (18): “Eu estou com nojo e eu vou arrumar uma confusão com ela aqui dentro. Espera eu voltar. Hipócrita! O Rico nunca pegou coisa de ninguém. Jogar a merda no ventilador”.

Ela está enfrentando a berlinda com Solange Gomes e Valentina Francavilla.