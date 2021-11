A fila andou? Anitta vive affair com ex-marido de Marina Ruy Barbosa, diz colunista

Parece que a fila andou para Anitta. De acordo com informações de Fábia Oliveira, do Em Off, a “Girl From Rio” engatou um romance com Xande Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa.

Segundo a colunista, ele marcou presença em uma festa na casa da poderosa. O casal manteve a discrição para não dar na cara o clima, mas era nítido que Xande babava ao ver Anitta rebolando na pista de dança.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa foi casada com ele por três anos e o relacionamento chegou ao fim no início deste ano.