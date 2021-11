A-Ha fará show na Arena Fonte Nova em março de 2022

A Arena Fonte Nova vai voltar a sediar grandes eventos internacionais e irá receber o esperado show da banda norueguesa A-Ha, no dia 12 março de 2022. A apresentação faz parte da turnê mundial que celebra o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, “Hunting High And Low”.

Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” e, claro, “Hunting High And Low”. A venda de ingressos será a partir de 25 de novembro, através do site www.livepass.com.br. O evento será realizado obedecendo todos os protocolos vigentes de biossegurança das autoridades sanitárias