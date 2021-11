A Onda: festa no Blue Praia Bar anima o feriado; confira programação

Com a chegada do verão, chegam os eventos mais quentes do ano, e “A Onda vai invadir sua Praia” promete.

O evento que terá capacidade de até 500 pessoas, será no feriadão dessa segunda (15) a partir das 10h, no Blue Praia Bar com atrações confirmadas de DJs RIFFS, Gabi Nilo, Pagotrap, Pedro Chamusca, Telefunksoul e DJ LA trazendo a mistura de funk, pagode, hip hop e música eletrônica na beira-mar, em frente à praia de buracão.

“Essa festa é para quem quer curtir o feriado com drinks e cerveja gelada, mas também quer aproveitar o contato com a natureza e um pôr do sol sensacional”, conta Dudu Punzi, sócio da

Memo, a produtora do evento que fará o lançamento da nova Redbull Pitaya. Com ainda mais novidades vai rolar um espaço para atividades como altinha, futevôlei, beach tênis na praia e espreguiçadeiras de frente para o litoral.