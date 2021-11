ABC-RN vence, mas Sousa-PB é quem avança para fase de grupos – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – O Sousa-PB está classificado para a Copa do Nordeste 2022. O Dinossauro foi derrotado por 2 a 1 pelo ABC-RN, no Frasqueirão, em Natal-RN, nesta terça-feira (9), mas conseguiu sua vaga, pois havia vencido o duelo da ida da terceira fase das Eliminatórias por 3 a 0. Negueba e Allan Dias marcaram para o Alvinegro, enquanto Jô Boy fez para a equipe paraibana.

DETALHES DO DUELO

A partida foi animada na primeira etapa no Frasqueirão. Precisando de gols para se manter vivo, o ABC logo iniciou pressionando, e aos quatro minutos, Negueba fez o goleiro Ricardo trabalhar. O Sousa ameaçou aos 21, em uma bomba de Danilo Itaporanga em cobrança de falta que Wellington defendeu.

Na reta final do primeiro tempo, o ABC tentou aumentar a pressão: aos 30, após rebote da zaga paraibana, Vinicius Paulista arriscou e acabou isolando. Na sequência, Allan Dias serviu Wallyson, que acabou chutando pela linha de fundo. Até que aos 47, os donos da casa perderam Wallyson, expulso.

Já no início do segundo tempo, logo aos quatro minutos, o time de Natal foi às redes: Negueba arriscou o chute de longe, e marcou um belo gol, abrindo o placar. Porém, na sequência o Dinossauro empatou. Após contragolpe veloz, Danilo levantou para Jô Boy desviar de cabeça para o fundo do gol.

O Alvinegro voltou à frente do marcador aos 12, quando Wesley Pimbinha serviu Allan Dias, que livre na área, ajeitou e fuzilou para fazer o segundo. O ABC continuou com o forte ímpeto ofensivo, Denner e Bruno Souza pararam no goleiro Ricardo, aos 36, e Negueba não alcançou um passe na medida para concluir, aos 42, e o placar se manteve.