ABC-RN vive expectativa de ingressos esgotarem para jogo da volta contra o Sousa-PB – Futebol Interior

Natal, RN, 5 (AFI) – O ABC iniciou nesta semana check-in para sócios e a venda de ingressos para jogo contra o Sousa-PB, o último da temporada 2021, partida da volta da 3ª fase da Pré-Copa do Nordeste. A partida está marcada para a terça-feira (9), às 20h30, no Estádio Frasqueirão. Com o check-in para sócios e as vendas liberadas, a expectativa é e que 7.800 ingressos colocados à venda sejam adquirido pelo torcedor do ABC. No primeiro jogo, na Paraíba, deu Sousa, 3 a 0.

A capacidade atual do Frasqueirão é de 15.600 torcedores. Mas pelo decreto do governo do Rio Grande do Norte, o clube só pode utilizar 50% da capacidade do estádio. Segundo o clube, o sócio pode garantir sua presença como nas partidas anteriores, efetuando o check-in através do site oficial do Programa Sócio Mais Querido, o sociomaisquerido.com.br.

Por outro lado, as vendas avulsas para o público geral serão feitas pelo site futebolcard.com. O ingresso para o setor de arquibancada custa R$ 30 (Inteira) e R$ 150 (meia); e para o setor de cadeiras custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Segundo o clube,o torcedor da categoria “Abecedista de Carteirinha” compra o ingresso com desconto especial, R$ 15 para o setor de arquibancada e R$ 30 para as cadeiras. E quem adquiriu o ingresso para o jogo contra a Aparecidense-GO, do último domingo (31/10), entra gratuitamente.

CLUBE SUPERA 5 MIL SÓCIOS

Nesta semana, o ABC chegou aos 5 mil sócios ativos, número que supera o de 2010, por ter conquistado novos associados em menor tempo. O marcador do site sociomaisquerido.com.br divulgou a meta projetada pela gestão do Alvinegro, que em menos de dois meses conseguiu captar mais de 4 mil.

Em maio deste ano, o Alvinegro tinha 500 associados. Segundo o clube a campanha criada pela agência 10 Sports “Juntos, vamos subir” utilizou jogadores destaques do ABC na campanha rumo à Série C, além de sócios torcedores, mostrando seu orgulho com a carteira do plano, simbolizando o orgulho do abecedista.

Segundo o clube, o conceito da propaganda foi além das redes sociais do clube, chegou aos outdoors de Natal, veiculando a iniciativa para convocar a torcida com recado “Estádio 100% para sócio”. A estratégia foi utilizada na partida com o Caxias-RS, na partida do acesso, quando o ABC venceu por 3×0, garantiu a vaga, em confronto que foi destinado só para associados ativos, no máximo eles compraram ingressos para convidados, mas toda reservado para o quadro social.

O presidente do ABC, Bira Marques, agradece a torcida, por chegar a uma conquista importante para o clube. “A Frasqueira não decepciona, fez toda a diferença ao se associar, uma receita super importante para o presente e futuro do Mais Querido. Agradecemos todos que fizeram parte desse momento único na gestão do Alvinegro”, enfatiza Bira.