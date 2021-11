Abono salarial PIS/Pasep começa em janeiro de 2022; veja o valor

O Governo Federal iniciará o pagamento do abono salarial PIS/Pasep a partir de janeiro de 2022. Após a decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que adiou a liberação, os trabalhadores receberão o benefício a partir do primeiro semestre de cada ano.

O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e, é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é pago aos servidores públicos, por meio do Banco do Brasil.

O pagamento adiado economizou cerca de R$ 8 bilhões, atingindo cerca de 10,8 milhões de brasileiros. O objetivo foi transferir a quantia para viabilizar uma nova rodada do Benefício de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

Agora, o calendário de pagamento do PIS/Pasep só será disponibilizado em janeiro, após o governo avaliar as informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Vale ressaltar que o benefício tem o valor reajustado anualmente conforme o salário mínimo em vigência.



Diante disso, segundo o Ministério da Economia, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação, será encerrado este ano em 9,1%. Considerando esse percentual para correção do piso nacional, o montante em 2022 terá um valor de R$ 1.200.

O valor do PIS/Pasep é proporcional ao período em que o trabalhador com carteira assinada realizou suas atividades. Sendo assim, confira a projeção referente a cada mês trabalhado no ano-base:

1 mês: R$ 100;

2 meses: R$ 200;

3 meses: R$ 300;

4 meses: R$ 400;

5 meses: R$ 500;

6 meses: R$ 600;

7 meses: R$ 700;

8 meses: R$ 800;

9 meses: R$ 900;

10 meses: R$ 1.000;

11 meses: R$ 1.100;

12 meses: R$ 1.200.

Vale ressaltar que para receber o abono salarial, o trabalhador deve:

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos no ano-base;

Estar inscrito no sistema do PIS/Pasep há, pelo menos, 5 anos;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base; e

Estar com as informações passadas corretamente pelo empregador ao RAIS do Governo Federal.