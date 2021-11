Absurdas da semana: Padre recebe proposta indecente; barracos com Sthe e muito mais

O resumo ideal de tudo o que você ama e odeia na internet você pode encontrar no ‘Absurdas da Semana’. Neste sábado, 06 de novembro, inúmeras novidades podem ser conferidas no 18º episódio e o comando segue com eles, Lucas Sales e Allana Gama.

A dupla vai trazer com irreverência, e muitos comentários, as notícias mais inusitadas do entretenimento. Entre elas: Padre recebe proposta indecente; barracos com Sthe na Fazenda e muito mais.

O programa do Youtube tem como objetivo destacar, de maneira resumida, as notícias mais divertidas que já foram publicadas no site por semana.