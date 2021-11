Acer expande portfólio de notebooks antimicrobianos

A Acer anunciou a expansão do portfólio de produtos e notebooks antimicrobianos, cobrindo tanto o consumidor final como o público comercial. Os dispositivos antimicrobianos agora estão disponíveis para uma gama significativamente maior de usuários, desde os notebooks TravelMate, para quem está no escritório, a dispositivos Enduro Urban, para quem gosta de atividades ao ar livre, além de uma série de acessórios, como um conjunto de teclado e mouse com certificação ‘Works With Chromebook’.

Notebook conversível antimicrobiano Acer TravelMate Spin P4

O Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) é um notebook empresarial que apresenta o Antimicrobial 360 Design da Acer – um agente antimicrobiano de íon de prata que cobre superfícies de toque frequente, como chassi, teclado e touchpad. Os íons de prata são partículas altamente reativas que reduzem drasticamente a taxa de crescimento dos micróbios após o contato.

O laptop também oferece o desempenho do processador Intel Core i7 vPro de 11ª geração, mais do que suficiente para executar vários programas, páginas da Internet e planilhas ao mesmo tempo. São até 1 TB de armazenamento SSD M.2. O notebook ainda oferece até 13,5 horas de vida útil da bateria, que pode ser carregada rapidamente a 80% em apenas uma hora.

O monitor FHD de 14 polegadas (1920×1080) Anticrobial Corning Gorilla Glass é resistente a arranhões e pode ser girado 360 graus nos modos laptop, stand, tenda ou tablet. O dispositivo pesa 1,53 quilo e tem 17,9 milímetros de espessura. O dispositivo possui um teclado resistente a respingos e seus cantos absorvem impactos, tendo sido certificados a padrões de resistência a impacto de MIL-STD 810H.

Além disso, o laptop oferece um conjunto de opções de conectividade, o que inclui um conector Ethernet RJ45, suporte LTE opcional (eSIM e DSSA), um leitor de cartão inteligente, além de várias portas USB Type-C e Thunderbolt 4. O dispositivo também inclui os recursos de segurança esperados de um PC comercial, como Trusted Platform Module (TPM) 2.0, login com impressão digital e Windows Hello.

Notebook antimicrobiano Acer Enduro Urban N3

O Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W(G)) é um notebook durável de 14 polegadas projetado para quem precisa andar com ele por aí. Pesando 1,85 quilo e com 21,95 milímetros de espessura, o dispositivo também conta com certificação MIL-STD 810H e resistência ao pó e à água de nível industrial (IP53).

Os quatro cantos reforçados ajudam o dispositivo a sobreviver a quedas (até 4 pés/122 cm), enquanto o design à prova d’água de suas portas de E/S, alto-falantes e botões, além de um sistema de drenagem exclusivo. Ainda há o Aquafan à prova d’água da Acer, que permite aos usuários se aventurarem em qualquer lugar sem precisarem se preocupar com o clima.

Esta geração do Enduro Urban N3 também faz parte da série de notebooks antimicrobianos e conta com o Antimicrobial 360 Design da Acer e o Antimicrobial Corning Gorilla Glass, servindo para manter a tela limpa enquanto o usuário estiver em movimento. O resto do dispositivo é coberto por um revestimento de prata iônica que estende essa capacidade antimicrobiana ao chassi, touchpad e botões

Em termos de características técnicas, o aparelho conta com um processador Intel Core i7 de 11ª, GPU Nvidia GeForce MX330 e 32 GB de memória DDR4. A bateria fornece até 13 horas de vida útil com uma única carga.

Tablet antimicrobiano Acer Enduro Urban T3

Já o Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) é um tablet durável de 10 polegadas também para quem quer levar ele por aí. Seus quatro cantos protegidos contra impactos contribuíram para uma certificação MIL-STD-810H, que inclui a sobrevivência de 26 quedas de 122 centímetros. Já as portas de E/S, alto-falantes e botões são à prova d’água e garantiram ao tablet uma certificação IP53 contra poeira e água.

Além disso, o tablet foi ainda aprimorado com o Antimicrobial 360 Design da Acer, apresentando uma solução antimicrobiana em quase todas as suas superfícies tocáveis, incluindo a tela, capa, moldura, proteções contra impactos e botões. O Enduro Urban T3 conta com 9,92 milímetros de espessura e 595 gramas de peso.

O tablet antimicrobiano possui uma tela FHD (1920×1200) com suporte para toque de 10 pontos e 600 nits de brilho, oferecendo uma experiência intuitiva e clara, mesmo em ambientes externos. Acima da tela está uma câmera frontal grande angular de 5 MP, enquanto a adição de um microfone com redução de ruído por inteligência artificial e Wi-Fi dual-band torna o tablet recomendável para chamadas de vídeo e aprendizado remoto. E por fim, um processador MediaTek Octa-core e 4 GB de RAM oferecem potência suficiente para os usuários terem uma experiência tranquila.

Disponibilidade

Por se tratar de uma série de lançamentos globais, as novidades em dispositivos e notebooks antimicrobianos ainda não estão disponíveis no Brasil. Por isso, algumas das especificações podem divergir, além do preço em reais não ter sido divulgado.