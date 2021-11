Acessório ousado: Body Chain, de ‘Verdades Secretas 2’ faz sucesso na web

De longe pode parecer uma simples “correntinha”, mas a body chain já alcança status de novo ícone fashion na web graças ao fenômeno de “Verdades Secretas 2”. A corrente corporal tem conquistado famosos e anônimos após aparecer no peitoral de Romulo Estrela, o Cristiano da trama picante.

Não existe nenhum mistério no acessório, são grandes correntes em formato especial que iniciam no pescoço e seguem até a região do umbigo, o peitoral fica totalmente exposto como é mostrado nas cenas de “Verdades Secretas 2”.

Em uma rápida pesquisa no Twitter é possível encontrar diversas referências ao acessório em postagens que citam a novela e até astros da música internacional como a boyband BTS.

Os diversos tipos de modelos, tamanhos e estilos também podem mexer com a imaginação de quem opta pela body chain e apesar de sua “versão feminina” ser a mais comum, principalmente entre as famosas, a alta curiosidade do público deve contribuir para a popularização do item.