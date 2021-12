Acidente com cinco veículos deixa duas pessoas feridas na Mangabeiras

Uma colisão envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas feridas, nesta terça-feira, 30, em um trecho da Avenida Álvaro Calheiros, no bairro da Mangabeiras, área nobre de Maceió. Segundo dados de testemunhas, um veículo Ford Ka, de cor branca, seguia pela Avenida Álvaro Calheiros, sentido praia, quando o condutor resolveu realizar uma conversão proibida à esquerda…

Cortesia

Uma colisão envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas feridas, nesta terça-feira, 30, em um trecho da Avenida Álvaro Calheiros, no bairro da Mangabeiras, área nobre de Maceió.

Segundo dados de testemunhas, um veículo Ford Ka, de cor branca, seguia pela Avenida Álvaro Calheiros, sentido praia, quando o condutor resolveu realizar uma conversão proibida à esquerda para entrar na Rua Dilermando Reis. Neste momento, o automóvel colidiu com um táxi, também de cor branca, que passava pela direita da via. Com o choque, o táxi rodou na pista e bateu em três carros que estavam estacionados em frente a agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Álvaro Calheiros.

Por conta do acidente, o taxista e um passageiro ficaram feridos,mas não tiveram ferimentos graves. Mesmo assim, eles foram levados a uma unidade de saúde. Ainda devido à força do impacto, os dois airbags do táxi foram acionados no acidente.

Agentes da SMTT foram acionados e realizaram o controle do tráfego na região. Logo após o acidente, os carros foram retirados da via e o fluxo seguiu normalmente. Um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito foi registrado com o intuito de apurar a responsabildade dos condutores. O documento será enviado à Polícia Civil.