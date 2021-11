Acidente deixa comandante da 3ª Companhia do 11º BPM de Igreja Nova ferido e esposa morta

Um grave acidente ocorrido na rodovia BR 101, no Distrito de Luziápolis, zona rural de Campo Alegre terminou com um homem gravemente ferido e uma mulher morta. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 14.

As vítimas eram o sargento da Polícia Militar, Marcelo Almeida, que é comandante do grupamento militar de Igreja Nova, e a esposa dele, identificada como Elaine Cristina Almeida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sargento Marcelo estava conduzindo um veículo Fiat Palio Sporting, cor branca, e viajava sentido Aracaju (SE).

O condutor teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. Eliane estava no banco do passageiro e morreu no local, sem tempo de receber socorro médico.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e um helicóptero aeromédico Falcão 05 foram enviadas ao local. O militar foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Miguel dos Campos.

A PRF acionou o Instituto de Criminalística (IC) para perícia e o Instituto Médico Legal (IML) para recolhimento do corpo.

Fonte: Já é Notícia