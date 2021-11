Acusado de espancar mulher é preso em Marechal Deodoro; veja vídeo

Um homem de 35 anos, que teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade, foi preso, nesta quarta-feira, 03, acusado de espancar a companheira no Loteamento José Dias, na Baixa da Sapa, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Vídeos – que circulam pelas redes sociais – mostram o momento em…

Divulgação

Um homem de 35 anos, que teve a identidade preservada por conta da Lei de Abuso de Autoridade, foi preso, nesta quarta-feira, 03, acusado de espancar a companheira no Loteamento José Dias, na Baixa da Sapa, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Vídeos – que circulam pelas redes sociais – mostram o momento em que a mulher está agachada no meio da rua enquanto o acusado a agride com socos, pontapés e puxões de cabelo. Ele ainda arrasta a vítima pelo asfalto enquanto a espanca. Durante as agressões, a mulher, desesperada, pede que a população acione a polícia.

Após receber as imagens, os agentes do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro realizaram diligências e conseguiram capturar o acusado.

Ele foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em Marechal Deodoro, onde prestará esclarecimentos sobre o caso.