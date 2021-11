Acusado de homicídio filmado e divulgado em redes sociais é condenado a quase 20 anos de prisão

O 1º Tribunal do Júri da Capital condenou, nesta quinta-feira (4), Erenilson Silva Firmino pelo assassinato de João Vitor Nunes dos Santos, a 19 anos e três meses de prisão, com o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. O julgamento foi conduzido pelo magistrado Filipe Ferreira Munguba, da 7ª Vara Criminal da Capital. O…

João Urtiga/Alagoas24horas

O 1º Tribunal do Júri da Capital condenou, nesta quinta-feira (4), Erenilson Silva Firmino pelo assassinato de João Vitor Nunes dos Santos, a 19 anos e três meses de prisão, com o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. O julgamento foi conduzido pelo magistrado Filipe Ferreira Munguba, da 7ª Vara Criminal da Capital.

O crime aconteceu em outubro de 2017, na área externa do restaurante Buganvília, no bairro do Jacintinho, quando Erenilson Firmino, na companhia de outros acusados, teria assassinado a vítima com vários tiros de arma de fogo e tentado matar outros dois adolescentes que conseguiram escapar. O crime foi gravado e compartilhado pelas redes sociais à época.

O crime teria sido motivado devido a uma rivalidade entre os moradores da Grota Pau D’Arco e da Rua da Floresta, onde na primeira o tráfico de drogas seria dominado pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) e a na segunda liderada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao aplicar a pena, o magistrado Filipe Munguba destacou a violência do crime cometido em via pública utilizando três armas de fogo, incluindo uma espingarda calibre 12. Ainda segundo o laudo cadavérico apresentado ao processo foram sete tiros na cabeça a curta distância.

“As circunstâncias que acompanharam as condutas criminosas são graves – isso sem considerar o meio que impossibilitou a defesa da vítima, considerado para qualificar o crime e aumentar a pena em abstrato, pois o delito foi praticado em via pública, por volta das 10h40 de uma sexta-feira, horário de grande circulação de pessoas, arriscando, assim, a vida de terceiros, além de demonstrar o menosprezo do réu pela ordem pública e pela presença de populares que assistiram ao crime violento”, disse.

O outro réu, João Victor Lima dos Santos, que também foi julgado nesta quinta-feira foi absolvido pelos jurados. O magistrado expediu o alvará de soltura e determinou que ele fosse posto em liberdade, caso também não estivesse preso por outro motivo.

Matéria relacionada ao processo nº 0730376-98.2017.8.02.0001